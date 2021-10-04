Восени зростає ризик захворіти на ГРВІ, грип та коронавірус. Ці захворювання можуть провокувати ускладнення, через що людина змушена буде приймати антибіотики. А це не зовсім нешкідливо для мікрофлори кишечника.

Науковці провели дослідження та дійшли висновку, що певний вид антибіотика, а саме амоксицилін, не варто приймати без йогурту з пробіотиками.

Група лікарів та дослідників з університету Джорджтауна, Університету Пенсільванії, Мерілендського університету і Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку провели експеримент.

Вони розділили людей на дві групи – одна приймала антибіотик (875 грамів амоксициліну) двічі на день зі звичайним йогуртом, друга – ліки з йогуртом з пробіотиками (Bifidobacterium).

Згідно з результатами, у другої групи був більш стабільний рівень мікробіоти у кишківнику, ніж у першої. Через це у них були більш налагоджені процеси травлення, не було болю у животі і проблем з походами до туалету.

Через це фахівці рекомендують під час захворювання та вживання антибіотика додавати до раціоу йогурт з пробіотиками. Однак продукт повинен бути без ароматизаторів і цукру.

Джерело: Eat This, Not That