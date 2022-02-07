Вчені з Великої Британії виявили, що використання антибіотиків може збільшити ризик розвитку раку товстої кишки, особливо у молодих людей.

В ході наукової роботи були проаналізовані дані майже 40 тис. осіб. Вчені порівнювали використання антибіотиків і спосіб життя у тих, у кого був колоректальний рак, і у тих, у кого його не було.

Було виявлено, що використання антибіотиків пов’язане з на 50% більш високим ризиком розвитку раку товстої кишки у людей віком до 50 років і приблизно на 9% – віком 50 років і старше.

– Хоча антибіотики безцінні в медицині, їх слід використовувати належним чином і тільки в разі необхідності, – зазначає співавтор дослідження Сара Перротт.

З регулярно зібраних даних команда визначила майже 8 тис. осіб з колоректальним раком і порівняла їх з більш ніж 30 тис. без діагнозу раку.

Щоб зрозуміти вплив інших факторів ризику, вчені скоригували споживання алкоголю, куріння та вагу.

Було виявлено, що вплив антибіотиків пов’язаний з раком товстої кишки у всіх вікових групах. Що, поряд з безліччю інших факторів харчування і способу життя, може сприяти збільшенню випадків онкології серед молодих людей.

Передбачається, що антибіотики впливають на природну різноманітність бактерій у мікробіомі кишечника, що потенційно може змінити бактеріальну активність, порушення нормальної імунної функції, призвести до хронічного запалення і теоретично збільшити ризик розвитку раку.