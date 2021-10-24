Синдром подразненого кишківника (СПК) на сьогодні трапляється у понад мільярда людей у світі. Це захворювання легко сплутати з іншими небезпечнішими хворобами через те, що симптоми у кожного пацієнта можуть істотно відрізнятися.

Лікар-гастроентеролог Ірина Парфьонова розповіла Фактам ICTV про синдром подразненого кишківника, як його виявити, не сплутавши з іншими хворобами, та вилікуватися.

Що таке синдром подразненого кишківника

Синдром подразненого кишківника – це сукупність функціональних розладів кишечника. Насамперед захворювання проявляється болем та порушенням стільця, частота та консистенція якого змінюються.

Біль пов’язаний саме з актом дефекації. Зазвичай він посилюється саме перед цим процесом і зменшується або зникає після спорожнення кишечника.

Причини виникнення

– Йде порушення функції всього кишківника. Найбільшу роль у виникненні синдрому грають стресові ситуації, – зазначила лікар.

У людини може бути харчова непереносимість певних продуктів, яка проявляється метеоризмом, болем та порушенням стільця. Також синдром виникає, якщо у людини порушений режим харчування або ж баланс активних речовин, які беруть участь в регуляції роботи кишечника.

За словами спеціаліста, це функціональна патологія, тобто немає запалень та інших відхилень. Під час захворювання людина може почуватися добре. У неї немає температури, не спостерігається схуднення.

Симптоми синдрому подразненого кишківника

Головна особливість синдрому подразненого кишківника – це те, що болі виникають тільки вдень. А вночі людину нічого не тривожить, як-то буває, наприклад, під час коліту. Посеред дня скарги можуть посилюватися через нервування.

Симптоми синдрому можуть турбувати людину понад три місяці.

– Наприклад, якщо здорова людина з’їла щось не те або ж навпаки недоїла, то у неї інколи можуть бути пронос чи закреп. Але якщо вони повторюються не менше разу на тиждень протягом 3-4 місяців, тоді це сигнал, щоб звернутися до лікаря, – каже Парфьонова.

Основний симптом СПК – це біль, який може виникати у різних частинах живота. Він буває ниючий, спазматичний, колючий, ріжучий та ін. За словами спеціаліста, для цього захворювання немає характерного специфічного болю, у кожної людини він проявляється по-різному.

Сидром також можна розпізнати через появу функціонального закрепу чи функціональної діареї.

– Також може бути відчуття не повного спорожнення, болісні позиви, здуття. Люди також описують скарги так: наче переливає, бурчить у животі, голосні гази, – розповіла спеціаліст.

Для людей з СПК характерна тривожність, тобто вони бояться, що у них виникне онкологія або ж хвороба, яку ніхто не може діагностувати та вилікувати.

Гастроентеролог наголосила, що під час обстеження у людей із синдромом подразненого кишківника дуже часто стан здоров’я у нормі. Тобто виникає ситуація, що у людини скарг багато, але об’єктивно все гаразд.

Діагностика

Синдром подразненого кишківника – це діагноз-виключення. Коли людина приходить до гастроентеролога з вищеназваними скаргами, насамперед лікар має виключити наявність небезпечніших хвороб, які мають схожі ознаки. Це запальні захворювання кишківника, тобто хвороба Крона, неспецифічний невиразковий коліт, які мають зовсім інше лікування та дієту. Вони можуть викликати важкі ускладнення, наприклад, кровотечу, перфорацію кишки та інше.

У такій ситуації спеціалісту варто детально вивчити анамнез пацієнта та направити на необхідні аналізи та обстеження, щоб не сплутати СПК з іншими патологіями.

Для цього пацієнту необхідно зробити загальний аналіз крові, щоб подивитися, чи немає запалення та запальних змін. Якщо вони там є, то це ознака іншого захворювання.

Також необхідно буде здати аналіз на фекальний кальпротектин. Це маркер запалення кишківника. Під час СПК запальних процесів не повинно бути.

– Інструментальні методи: колоноскопія з біопсією. Дуже часто це буває останньою крапкою у діагнозі, коли всі хвороби, на які були підозри, відсіялися. Це обстеження не дуже приємне. Його проводять під наркозом. Перед процедурою людині необхідно очистити кишківник за допомогою послаблювальних засобів, – додала вона.

Лікування

Під час виникнення підозрілих симптомів не варто займатися самолікуванням та у жодному випадку не приймати антибіотики, адже це може погіршити стан. Тому варто одразу звернутися до спеціаліста за допомогою.

Парфьонова стверджує, що лікувати коліт чи кишкові інфекції набагато простіше, адже там застосовуються специфічні препарати, від яких є ефект. А щодо СПК, то лікування залежить від людини.

– Які б ліки не виписував, людині може не стати краще. Якщо вона знову відчуває стрес та не змінить спосіб життя, то симптоми одразу повернуться, – розповіла лікар.

Загалом лікування синдрому подразненого кишківника – симптоматичне. Застосовуються спазмолітики, пребіотики, ферменти. Під час синдрому важлива й седативна терапія, тобто щоб людина приймала легкі заспокійливі на основі м’яти та валер’янки.

Крім того, лікар рекомендує звернутися до психолога людям з СПК, адже хвороба може виникати саме через проблеми з ментальним здоров’ям.

Дієта під час синдрому подразненого кишківника

За словами спеціаліста, дієта дуже важлива під час лікування цього синдрому. Зазвичай лікарі призначають так звану Fodmap дієту. Її може рекомендувати нутриціолог чи гастроентеролог мінімум на два тижні. Якщо за цей період людині стає краще, то необхідно і надалі корегувати свій раціон.

Людині заборонено вживати продукти, які мають багато волокон. Це вуглеводи, які посилюють здуття і бродіння кишківника. До таких продуктів входить цукор, мед, лактоза (молоко, вершки), солодкі фрукти, які містять фруктозу (є перелік, які дозволені), всі види капусти (особливо квашена), бобові, різні підсолоджувачі.

Водночас під час цієї дієти людям з СПК можна вживати м’ясо, рибу, яйця, горіхи, зернові культури, які не містять глютен, тобто овес та кіноа.

Профілактика

Парфьонова каже, що запобігти виникненню синдрому подразненого кишківника можна завдяки регулярному, різноманітному та здоровому харчуванню.

Також не варто вживати алкоголь та палити, адже це також впливає на розвиток не тільки СПК, але й інших небезпечних хвороб.

Лікар радить зменшити кількість стресу у житті та мислити позитивно. А також не забувати про спорт, фізкультуру та якісний сон.