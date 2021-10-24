Синдром раздраженного кишечника (СРК) на сегодня встречается у более миллиарда людей в мире. Это заболевание легко спутать с другими более опасными болезнями из-за того, что симптомы у каждого пациента могут существенно отличаться.

Врач-гастроэнтеролог Ирина Парфенова рассказала Фактам ICTV о синдроме раздраженного кишечника, как его выявить, не спутав с другими болезнями, и вылечиться.

Что такое синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника – это совокупность функциональных расстройств кишечника. В первую очередь заболевание проявляется болью и нарушением стула, частота и консистенция которого меняются.

Боль связана именно с актом дефекации. Как правило, она усиливается именно перед этим процессом и уменьшается либо исчезает после опорожнения кишечника.

Причины возникновения

— Идет нарушение функции всего кишечника. Наибольшую роль в возникновении синдрома играют стрессовые ситуации, — отметила врач.

У человека может быть пищевая непереносимость определенных продуктов, которая проявляется метеоризмом, болью и нарушением стула. Также синдром возникает, если у человека нарушен режим питания или же баланс активных веществ, которые участвуют в регуляции работы кишечника.

По словам специалиста, это функциональная патология, то есть нет воспалений и других отклонений. Во время заболевания человек может чувствовать себя хорошо. У него нет температуры, не наблюдается похудение.

Симптомы синдрома раздраженного кишечника

Главная особенность синдрома раздраженного кишечника — это то, что боли возникают только днем. А ночью человека ничего не тревожит, как это бывает, например, во время колита. Посреди дня жалобы могут усиливаться из-за стрессов.

Симптомы синдрома могут беспокоить человека более трех месяцев.

— Например, если здоровый человек съел что-то не то или же наоборот недоел, то у него иногда могут быть понос или запор. Но если они повторяются не менее раза в неделю в течение 3-4 месяцев, тогда это сигнал, чтобы обратиться к врачу, — говорит Парфенова.

Основной симптом СРК — это боль, которая может возникать в разных частях живота. Она бывает ноющей, спазматической, колющей, режущей и др. По словам специалиста, для этого заболевания нет характерной специфической боли, у каждого человека она проявляется по-разному.

Сидром также можно распознать из-за появления функционального запора или функциональной диареи.

— Также может быть ощущение не полного опорожнения, мучительные позывы, вздутие. Люди также описывают жалобы так: словно переливает, урчит в животе, громкие газы, — рассказала специалист.

Для людей с СРК характерна тревожность, то есть они боятся, что них возникнет онкология или же болезнь, которую никто не может диагностировать и вылечить.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что во время обследования у людей с синдромом раздраженного кишечника очень часто состояние здоровья в норме. То есть возникает ситуация, что у человека жалоб много, но объективно все в норме.

Диагностика

Синдром раздраженного кишечника – это диагноз-исключение. Когда человек приходит к гастроэнтерологу с вышеперечисленными жалобами в первую очередь врач должен исключить наличие более опасных болезней, которые имеют схожие признаки. Это воспалительные заболевания кишечника, то есть болезнь Крона, неспецифический неязвенный колит, которые имеют совсем другое лечение и диету. Они могут вызывать тяжелые осложнения, например, кровотечение, перфорацию кишки и прочее.

В такой ситуации специалисту стоит детально изучить анамнез пациента и направить на необходимые анализы и обследования, чтобы не спутать СРК с другими патологиями. Для этого пациенту необходимо сделать общий анализ крови, чтобы посмотреть, нет ли воспаления и воспалительных изменений. Если они там есть, то это признак другого заболевания.

Также необходимо будет сдать анализ на фекальный кальпротектин. Это маркер воспаления кишечника. Во время СРК воспалительных процессов не должно быть.

— Инструментальные методы: колоноскопия с биопсией. Очень часто это бывает последней точкой в диагнозе, когда все болезни, на которые были подозрения, отсеялись. Это обследование не очень приятное. Его проводят под наркозом. Перед процедурой человеку необходимо очистить кишечник с помощью слабительных средств, — добавила она.

Лечение

Во время возникновения подозрительных симптомов не стоит заниматься самолечением и ни в коем случае не принимать антибиотики, ведь это может ухудшить состояние. Поэтому стоит сразу обратиться к специалисту за помощью.

Парфенова утверждает, что лечить колит или кишечные инфекции гораздо проще, ведь там применяются специфические препараты, от которых есть эффект. А что касается СРК, то лечение зависит от человека.

— Какие бы лекарства ни выписывал, человеку может не стать лучше. Если он снова испытал стресс и не изменил образ жизни, то симптомы сразу же вернутся, — рассказала врач.

В целом лечение синдрома раздраженного кишечника — симптоматическое. Применяются спазмолитики, пребиотики, ферменты. Во время синдрома важна и седативная терапия, то есть чтобы человек принимал легкие успокоительные на основе мяты и валерьянки.

Кроме того, врач рекомендует обратиться к психологу людям с СРК, ведь болезнь может возникать именно из-за проблем с ментальным здоровьем.

Диета во время синдрома раздраженного кишечника

По словам специалиста, диета очень важна во время лечения этого синдрома. Обычно врачи назначают так называемую Fodmap диету. Ее может порекомендовать нутрициолог или гастроэнтеролог минимум на две недели. Если за этот период человеку становится лучше, то необходимо и в дальнейшем корректировать свой рацион.

Человеку запрещено употреблять продукты, которые имеют много волокон. Это углеводы, которые усиливают вздутие и брожение кишечника. К таким продуктам относится сахар, мед, лактоза (молоко, сливки), сладкие фрукты, которые содержат фруктозу (есть перечень, какие разрешены), все виды капусты (особенно квашеная), бобовые, разные подсластители.

В то же время во время этой диеты людям с СРК можно употреблять мясо, рыбу, яйца, орехи, зерновые культуры, которые не содержат глютен, то есть овес и киноа.

Профилактика

Парфенова говорит, что предотвратить возникновение синдрома раздраженного кишечника можно благодаря регулярному, разнообразному и здоровому питанию.

Также не стоит употреблять алкоголь и курить, ведь это также влияет на развитие не только СПК, но и других опасных болезней.

Врач советует уменьшить количество стресса в жизни и мыслить позитивно. А также не забывать о спорте, физкультуре и качественном сне.