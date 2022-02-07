Ученые из Великобритании обнаружили, что использование антибиотиков может увеличить риск развития рака толстой кишки, особенно у молодых людей.

В ходе научной работы были проанализированы данные почти 40 тыс. человек. Ученые сравнивали использование антибиотиков и образ жизни у тех, у кого был колоректальный рак, и у тех, у кого его не было.

Было обнаружено, что использование антибиотиков связано с на 50% более высоким риском развития рака толстой кишки у людей в возрасте до 50 лет и примерно на 9% – в возрасте 50 лет и старше.

— Хотя антибиотики бесценны в медицине, их следует использовать надлежащим образом и только в случае необходимости, — отмечает соавтор исследования Сара Перротт.

Из регулярно собираемых данных команда определила почти 8 тыс. человек с колоректальным раком и сравнила их с более чем 30 тыс. без диагноза рака.

Чтобы понять влияние других факторов риска, ученые скорректировали потребление алкоголя, курение и вес.

Было обнаружено, что воздействие антибиотиков связано с раком толстой кишки во всех возрастных группах. Что, наряду со множеством других факторов питания и образа жизни, может способствовать увеличению случаев онкологии среди молодых людей.

Предполагается, что антибиотики влияют на естественное разнообразие бактерий в микробиоме кишечника, что потенциально может изменить бактериальную активность, нарушение нормальной иммунной функции, привести к хроническому воспалению и теоретически увеличить риск развития рака.