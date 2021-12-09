Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Консультація

Онкология и Covid-19. Как людям с раком уберечься от коронавируса

9 декабря 2021, 09:38
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус,
Источник: Depositphotos

Онкобольным следует быть очень осторожными с коронавирусом.

Минздрав озвучил рекомендации для этой категории населения.

Как уберечься от коронавируса:

  • вовремя вакцинироваться, прививка спасет от тяжелых последствий и смерти при заражении;
  • при появлении симптомов заболевания, даже самых легких, сразу обращаться к семейному врачу, особенно это касается тех, кто получает курс химиотерапии, у них риск госпитализации больше;
  • постоянно следить за температурой тела, при повышении до показателя свыше 38 ºC сразу звонить семейному врачу;
  • носить маску в общественных местах, она должна прикрывать нос и рот;
  • часто мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком;
  • избегать скоплений людей и помещений с плохой вентиляцией;
  • при нахождении в общественных местах соблюдать социальную дистанцию;
  • делать запас необходимых лекарств наперед, что поможет минимизировать визиты в больницу и аптеку.
Читайте также:
вакцинаціяОнкология или аллергия: в Минздраве назвали абсолютное противопоказание к Covid-вакцинации

Также важно накануне визита к врачу связаться с ним, чтобы уточнить, сможет ли он вас принять.

Это поможет избежать пребывания в очереди и излишнего контакта с другими людьми.

В Украине пока фиксируется незначительное улучшение ситуации с коронавирусом, однако делать выводы пока рано, ведь все может изменить новый штамм Омикрон, который еще официально не подтвердили на территории страны.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , Онкология , Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка