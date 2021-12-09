Онкобольным следует быть очень осторожными с коронавирусом.

Минздрав озвучил рекомендации для этой категории населения.

Как уберечься от коронавируса:

вовремя вакцинироваться, прививка спасет от тяжелых последствий и смерти при заражении;

при появлении симптомов заболевания, даже самых легких, сразу обращаться к семейному врачу, особенно это касается тех, кто получает курс химиотерапии, у них риск госпитализации больше;

постоянно следить за температурой тела, при повышении до показателя свыше 38 ºC сразу звонить семейному врачу;

носить маску в общественных местах, она должна прикрывать нос и рот;

часто мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком;

избегать скоплений людей и помещений с плохой вентиляцией;

при нахождении в общественных местах соблюдать социальную дистанцию;

делать запас необходимых лекарств наперед, что поможет минимизировать визиты в больницу и аптеку.

Также важно накануне визита к врачу связаться с ним, чтобы уточнить, сможет ли он вас принять.

Это поможет избежать пребывания в очереди и излишнего контакта с другими людьми.

В Украине пока фиксируется незначительное улучшение ситуации с коронавирусом, однако делать выводы пока рано, ведь все может изменить новый штамм Омикрон, который еще официально не подтвердили на территории страны.