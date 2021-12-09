По состоянию на 9 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 532 357 случаев коронавируса.

За сутки – 12 376 новых больных, среди них – 1 078 детей и 194 медработника.

За время пандемии вирус унес жизни 89 901 человека, в течение дня – 465 больных.

В то же время выздороветь удалось в целом 3 133 970 гражданам, за день — 24 547 украинцам.

С начала распространения вируса на территории Украины провели 16 199 355 ПЦР-тестирований.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 574;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ровенская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.

С начала вакцинальной кампании привили 13 974 700 человек, первой дозой – 13 974 698, двумя – 12 151 762.

За день 178 796 человек были вакцинированы против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 8 декабря в стране выявили 3 519 981 случай болезни, за сутки — 9 371 новый больной.