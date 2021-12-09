По состоянию на 9 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 532 357 случаев коронавируса.
За сутки – 12 376 новых больных, среди них – 1 078 детей и 194 медработника.
За время пандемии вирус унес жизни 89 901 человека, в течение дня – 465 больных.
В то же время выздороветь удалось в целом 3 133 970 гражданам, за день — 24 547 украинцам.
С начала распространения вируса на территории Украины провели 16 199 355 ПЦР-тестирований.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
- Винницкая область – 488;
- Волынская область – 493;
- Днепропетровская область – 471;
- Донецкая область – 574;
- Житомирская область – 640;
- Закарпатская область – 503;
- Запорожская область – 570;
- Ивано-Франковская область – 529;
- Киевская область – 484;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 146;
- Львовская область – 745;
- Николаевская область – 359;
- Одесская область – 1232;
- Полтавская область – 537;
- Ровенская область – 346;
- Сумская область – 288;
- Тернопольская область – 306;
- Харьковская область – 566;
- Херсонская область – 137;
- Хмельницкая область – 538;
- Черкасская область – 496;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 436.
С начала вакцинальной кампании привили 13 974 700 человек, первой дозой – 13 974 698, двумя – 12 151 762.
За день 178 796 человек были вакцинированы против коронавируса.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 8 декабря в стране выявили 3 519 981 случай болезни, за сутки — 9 371 новый больной.