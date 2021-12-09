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В Украине за сутки выявили 12 376 новых случаев Covid-19

9 декабря 2021, 08:14
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
крапельниця, лікарня
Источник: Depositphotos

По состоянию на 9 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 532 357 случаев коронавируса.

За сутки – 12 376 новых больных, среди них – 1 078 детей и 194 медработника.

За время пандемии вирус унес жизни 89 901 человека, в течение дня – 465 больных.

В то же время выздороветь удалось в целом 3 133 970 гражданам, за день — 24 547 украинцам.

С начала распространения вируса на территории Украины провели 16 199 355 ПЦР-тестирований.

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Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Винницкая область – 488;
  • Волынская область – 493;
  • Днепропетровская область – 471;
  • Донецкая область – 574;
  • Житомирская область – 640;
  • Закарпатская область – 503;
  • Запорожская область – 570;
  • Ивано-Франковская область – 529;
  • Киевская область – 484;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 146;
  • Львовская область – 745;
  • Николаевская область – 359;
  • Одесская область – 1232;
  • Полтавская область – 537;
  • Ровенская область – 346;
  • Сумская область – 288;
  • Тернопольская область – 306;
  • Харьковская область – 566;
  • Херсонская область – 137;
  • Хмельницкая область – 538;
  • Черкасская область – 496;
  • Черновицкая область – 155;
  • Черниговская область – 436.

С начала вакцинальной кампании привили 13 974 700 человек, первой дозой – 13 974 698, двумя – 12 151 762.

За день 178 796 человек были вакцинированы против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 8 декабря в стране выявили 3 519 981 случай болезни, за сутки — 9 371 новый больной.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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