Станом на 9 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 532 357 випадків коронавірусу.

За добу – 12 376 нових хворих, серед них – 1 078 дітей та 194 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 89 901 людини, протягом дня – 465 хворих.

Водночас одужати вдалося загалом 3 133 970 громадянам, за день – 24 547 українцям.

З початку поширення вірусу на території України провели 16 199 355 ПЛР-тестувань.

Кількість нових випадків у регіонах за добу:

Вінницька область – 488;

Волинська область – 493;

Дніпропетровська область – 471;

Донецька область – 574;

Житомирська область – 640;

Закарпатська область – 503;

Запорізька область – 570;

Івано-Франківська область – 529;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 146;

Львівська область – 745;

Миколаївська область – 359;

Одеська область – 1232;

Полтавська область – 537;

Рівненська область – 346;

Сумська область – 288;

Тернопільська область – 306;

Харківська область – 566;

Херсонська область – 137;

Хмельницька область – 538;

Черкаська область – 496;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 436.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, першою дозою – 13 974 698, двома – 12 151 762.

За день 178 796 людей вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 8 грудня у країні загалом виявили 3 519 981 випадок хвороби, за добу – 9 371 новий хворий.