Станом на 9 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 532 357 випадків коронавірусу.
За добу – 12 376 нових хворих, серед них – 1 078 дітей та 194 медпрацівники.
За час пандемії вірус забрав життя 89 901 людини, протягом дня – 465 хворих.
Водночас одужати вдалося загалом 3 133 970 громадянам, за день – 24 547 українцям.
З початку поширення вірусу на території України провели 16 199 355 ПЛР-тестувань.
Кількість нових випадків у регіонах за добу:
- Вінницька область – 488;
- Волинська область – 493;
- Дніпропетровська область – 471;
- Донецька область – 574;
- Житомирська область – 640;
- Закарпатська область – 503;
- Запорізька область – 570;
- Івано-Франківська область – 529;
- Київська область – 484;
- Кіровоградська область – 139;
- Луганська область – 146;
- Львівська область – 745;
- Миколаївська область – 359;
- Одеська область – 1232;
- Полтавська область – 537;
- Рівненська область – 346;
- Сумська область – 288;
- Тернопільська область – 306;
- Харківська область – 566;
- Херсонська область – 137;
- Хмельницька область – 538;
- Черкаська область – 496;
- Чернівецька область – 155;
- Чернігівська область – 436.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, першою дозою – 13 974 698, двома – 12 151 762.
За день 178 796 людей вакциновано проти коронавірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 8 грудня у країні загалом виявили 3 519 981 випадок хвороби, за добу – 9 371 новий хворий.