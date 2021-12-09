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В Україні за добу виявили 12 376 нових випадків Covid-19

9 Грудня 2021, 08:14
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
крапельниця, лікарня
Джерело: Depositphotos

Станом на 9 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 532 357 випадків коронавірусу.

За добу – 12 376 нових хворих, серед них – 1 078 дітей та 194 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 89 901 людини, протягом дня – 465 хворих.

Водночас одужати вдалося загалом 3 133 970 громадянам, за день – 24 547 українцям.

З початку поширення вірусу на території України провели 16 199 355 ПЛР-тестувань.

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Кількість нових випадків у регіонах за добу:

  • Вінницька область – 488;
  • Волинська область – 493;
  • Дніпропетровська область – 471;
  • Донецька область – 574;
  • Житомирська область – 640;
  • Закарпатська область – 503;
  • Запорізька область – 570;
  • Івано-Франківська область – 529;
  • Київська область – 484;
  • Кіровоградська область – 139;
  • Луганська область – 146;
  • Львівська область – 745;
  • Миколаївська область – 359;
  • Одеська область – 1232;
  • Полтавська область – 537;
  • Рівненська область – 346;
  • Сумська область – 288;
  • Тернопільська область – 306;
  • Харківська область – 566;
  • Херсонська область – 137;
  • Хмельницька область – 538;
  • Черкаська область – 496;
  • Чернівецька область – 155;
  • Чернігівська область – 436.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 974 700 людей, першою дозою – 13 974 698, двома – 12 151 762.

За день 178 796 людей вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 8 грудня у країні загалом виявили 3 519 981 випадок хвороби, за добу – 9 371 новий хворий.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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