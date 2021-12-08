Проводячи вакцинацію від коронавірусу, особливо під час примусової імунізації, влада країн має пам’ятати про дотримання прав людини.

Про це заявила Верховний Комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

– За жодних обставин не можна насильно вводити вакцину, – заявила Мішель Бачелет.

За її словами, вакцинальна кампанія в кожній країні має відповідати принципам законності, пропорційності та недискримінації.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі вже майже рік, з грудня 2020-ого. У різних країнах цей процес проходить нерівномірно. Країни ЄС, Ізраїль, ОАЕ, Японія досягли успіху в цьому. В інших державах, наприклад африканських, мало щеплених. Це пов’язано з нерівним доступом до речовин та особливостями національних кампаній.

Водночас далеко не всі громадяни поспішали зробити щеплення, навіть коли вакцина стала доступною. Крім того, є антивакцинатори, які виступають проти цього.

Влада країн заохочує послабленням карантину і навіть грошовою винагородою вакцинованих. Проте навіть такі заходи не сприяють швидкому просуванню імунізації.