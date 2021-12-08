При проведении вакцинации от коронавируса, особенно во время принудительной иммунизации, власти стран должны помнить о соблюдении прав человека.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

— Ни при каких обстоятельствах нельзя насильно вводить вакцину, — заявила Мишель Бачелет.

По ее словам, вакцинальная кампания в каждой стране должна соответствовать принципам законности, соразмерности и недискриминации.

Вакцинация от коронавируса длится в мире уже почти год, с декабря 2020-ого. В разных странах этот процесс проходит неравномерно. Страны ЕС, Израиль, ОАЭ, Япония преуспели в этом. В других же государствах, например африканских, мало привитых. Это связано с неравным доступом до веществ и особенностями национальных кампаний.

При этом далеко не все граждане спешили привиться, даже когда вакцина стала доступна. Кроме того, есть анцивакцинаторы, которые выступают против этого.

Власти стран поощряют ослаблением карантина и даже денежными вознаграждением вакцинированных. Однако даже такие меры не способствуют быстрому продвижению иммунизации.