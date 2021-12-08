От штамма коронавируса Омикрон могут спасти три дозы вакцины от коронавируса Pfizer.

Согласно результатам нового исследования, проведенного компанией-разработчиком, двух прививок может быть недостаточно.

– Двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от заражения Омикроном, – заявили представители Pfizer.

По их словам, в биоматериалах людей, получивших всего два укола, в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против новой мутации.

В то же время третья доза обеспечивает аналогичный уровень нейтрализующих антител к Омикрону, сравнимый с защитой от двух доз против “дикого” вируса.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в конце ноября в ЮАР. У специалистов вызвало беспокойство, что он имеет значительное количество мутаций.

Поэтому он может противостоять уже созданным вакцинам. Сейчас специалисты проводят исследования, чтобы установить, какие осложнения вызывает заражение вирусом и его способность обходить защиту, созданную вакцинами.

Источник: NBC