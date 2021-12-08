Специалисты проверили эффективность вакцины против коронавируса производства Pfizer и BioNTech против нового штамма Омикрон.
Исследования проводились в Южно-Африканской Республике, где впервые выявили мутацию, и показали, что препарат может быть в 40 раз менее эффективен против нее, однако определенный уровень защиты все же есть.
— Несмотря на то, что его способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости, — уточнил вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал.
Это позволяет предположить, что бустерные дозы все же принесут пользу и улучшат сопротивляемость организма новому варианту.
Хотя Омикрон продемонстрировал высокую способность обходить иммунную защиту.
— Его способность ускользать от вакцины была в 5-10 раз лучше, чем у варианта Бета, — добавляют исследователи.
Однако исследование пока нельзя считать полным. Ученые изучили искусственно выращенный штамм коронавируса Омикрон, в эксперименте использовали образцы крови всего 12 вакцинированных людей.
Исследователи планируют и дальше заниматься этим вопросом.
Источник: Sky News