По состоянию на 8 декабря 2021 года в Украине выявили 3 519 981 случай коронавируса. За сутки — 9 371 новый больной, среди них — 809 детей и 175 медработников.
Статистика за сутки:
- 450 летальных исходов;
- 26 804 человека преодолели заболевание;
- 199 765 вакцинированных (первой дозой – 79 270 человек, двумя – 120 495 украинцев).
Общие данные:
- 89 436 смертей;
- 3 109 423 гражданина выздоровели;
- 13 905 433 привитых (одна доза – 13 905 431 человек, две – 12 042 233 гражданина).
С начала пандемии в Украине провели 16 160 332 ПЦР-тестирования.
Ситуация в регионах (новые случаи за сутки):
- Винницкая область – 369;
- Волынская область – 379;
- Днепропетровская область – 358;
- Донецкая область – 723;
- Житомирская область – 187;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 530;
- Ивано-Франковская область – 166;
- Киевская область – 489;
- Кировоградская область – 137;
- Луганская область – 147;
- Львовская область – 413;
- Николаевская область – 305;
- Одесская область – 284;
- Полтавская область – 705;
- Ровенская область – 397;
- Сумская область – 274;
- Тернопольская область – 184;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 201;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 376;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 78.
Согласно статистике коронавируса в Украине, на 7 декабря в целом выявили 3 510 610 случаев болезни, за сутки подтвердили почти вдвое больше новых больных — 8 655.