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Опять рост! В Украине выявили 9 371 новый случай Covid-19

8 декабря 2021, 08:14
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 8 декабря 2021 года в Украине выявили 3 519 981 случай коронавируса. За сутки — 9 371 новый больной, среди них — 809 детей и 175 медработников.

Статистика за сутки:

  • 450 летальных исходов;
  • 26 804 человека преодолели заболевание;
  • 199 765 вакцинированных (первой дозой – 79 270 человек, двумя – 120 495 украинцев).

Общие данные:

  • 89 436 смертей;
  • 3 109 423 гражданина выздоровели;
  • 13 905 433 привитых (одна доза – 13 905 431 человек, две – 12 042 233 гражданина).

С начала пандемии в Украине провели 16 160 332 ПЦР-тестирования.

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Ситуация в регионах (новые случаи за сутки):

  • Винницкая область – 369;
  • Волынская область – 379;
  • Днепропетровская область – 358;
  • Донецкая область – 723;
  • Житомирская область – 187;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 530;
  • Ивано-Франковская область – 166;
  • Киевская область – 489;
  • Кировоградская область – 137;
  • Луганская область – 147;
  • Львовская область – 413;
  • Николаевская область – 305;
  • Одесская область – 284;
  • Полтавская область – 705;
  • Ровенская область – 397;
  • Сумская область – 274;
  • Тернопольская область – 184;
  • Харьковская область – 309;
  • Херсонская область – 201;
  • Хмельницкая область – 390;
  • Черкасская область – 376;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 78.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 7 декабря в целом выявили 3 510 610 случаев болезни, за сутки подтвердили почти вдвое больше новых больных — 8 655.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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