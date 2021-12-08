По состоянию на 8 декабря 2021 года в Украине выявили 3 519 981 случай коронавируса. За сутки — 9 371 новый больной, среди них — 809 детей и 175 медработников.

Статистика за сутки:

450 летальных исходов;

26 804 человека преодолели заболевание;

199 765 вакцинированных (первой дозой – 79 270 человек, двумя – 120 495 украинцев).

Общие данные:

89 436 смертей;

3 109 423 гражданина выздоровели;

13 905 433 привитых (одна доза – 13 905 431 человек, две – 12 042 233 гражданина).

С начала пандемии в Украине провели 16 160 332 ПЦР-тестирования.

Ситуация в регионах (новые случаи за сутки):

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 7 декабря в целом выявили 3 510 610 случаев болезни, за сутки подтвердили почти вдвое больше новых больных — 8 655.