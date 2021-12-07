Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Почти в два раза больше, чем день назад. В Украине выявили 8 655 случаев Covid-19

7 декабря 2021, 08:15
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 7 декабря 2021 года в Украине выявили 3 510 610 случаев коронавируса. В стране снова резко ухудшилась эпидситуация, за сутки подтвердили почти вдвое больше новых больных – 8 655.

Среди них – 716 детей и 200 медработников.

В течение пандемии вирус унес жизни 88 986 граждан, за день – 467.

В то же время выздороветь удалось в целом 3 082 619 людям, за сутки — 22 878.

За время пандемии провели 16 119 721 ПЦР-тестирование.

Новые случаи в регионах:

  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 397;
  • Днепропетровская область – 183;
  • Донецкая область – 689;
  • Житомирская область – 129;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 503;
  • Ивано-Франковская область – 84;
  • Киевская область – 575;
  • Кировоградская область – 151;
  • Луганская область – 187;
  • Львовская область – 350;
  • Николаевская область – 347;
  • Одесская область – 368;
  • Полтавская область – 716;
  • Ровенская область – 372;
  • Сумская область – 151;
  • Тернопольская область – 142;
  • Харьковская область – 292;
  • Херсонская область – 33;
  • Хмельницкая область – 253;
  • Черкасская область – 624;
  • Черновицкая область – 135;
  • Черниговская область – 175.
Читайте также:
Почти в два раза больше, чем день назад. В Украине выявили 8 655 случаев Covid-19Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

С начала вакцинальной кампании привили 13 826 163 украинца, из них первой дозой – 13 826 161 человека, двумя – 11 921 738.

За сутки 6 декабря в Украине 188 758 человек были вакцинированы от коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 6 декабря 2021 года в целом подтвердили 3 501 955 случаев болезни, за сутки было 4 478 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка