По состоянию на 7 декабря 2021 года в Украине выявили 3 510 610 случаев коронавируса. В стране снова резко ухудшилась эпидситуация, за сутки подтвердили почти вдвое больше новых больных – 8 655.
Среди них – 716 детей и 200 медработников.
В течение пандемии вирус унес жизни 88 986 граждан, за день – 467.
В то же время выздороветь удалось в целом 3 082 619 людям, за сутки — 22 878.
За время пандемии провели 16 119 721 ПЦР-тестирование.
Новые случаи в регионах:
- Винницкая область – 237;
- Волынская область – 397;
- Днепропетровская область – 183;
- Донецкая область – 689;
- Житомирская область – 129;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 503;
- Ивано-Франковская область – 84;
- Киевская область – 575;
- Кировоградская область – 151;
- Луганская область – 187;
- Львовская область – 350;
- Николаевская область – 347;
- Одесская область – 368;
- Полтавская область – 716;
- Ровенская область – 372;
- Сумская область – 151;
- Тернопольская область – 142;
- Харьковская область – 292;
- Херсонская область – 33;
- Хмельницкая область – 253;
- Черкасская область – 624;
- Черновицкая область – 135;
- Черниговская область – 175.
С начала вакцинальной кампании привили 13 826 163 украинца, из них первой дозой – 13 826 161 человека, двумя – 11 921 738.
За сутки 6 декабря в Украине 188 758 человек были вакцинированы от коронавируса.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 6 декабря 2021 года в целом подтвердили 3 501 955 случаев болезни, за сутки было 4 478 новых больных.