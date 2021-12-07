По состоянию на 7 декабря 2021 года в Украине выявили 3 510 610 случаев коронавируса. В стране снова резко ухудшилась эпидситуация, за сутки подтвердили почти вдвое больше новых больных – 8 655.

Среди них – 716 детей и 200 медработников.

В течение пандемии вирус унес жизни 88 986 граждан, за день – 467.

В то же время выздороветь удалось в целом 3 082 619 людям, за сутки — 22 878.

За время пандемии провели 16 119 721 ПЦР-тестирование.

Новые случаи в регионах:

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ровенская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.

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С начала вакцинальной кампании привили 13 826 163 украинца, из них первой дозой – 13 826 161 человека, двумя – 11 921 738.

За сутки 6 декабря в Украине 188 758 человек были вакцинированы от коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 6 декабря 2021 года в целом подтвердили 3 501 955 случаев болезни, за сутки было 4 478 новых больных.