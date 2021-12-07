Станом на 7 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 510 610 випадків коронавірусу. У країні знову різко погіршилася епідситуація, за добу підтвердили майже удвічі більше нових хворих – 8 655.
Серед них – 716 дітей та 200 медпрацівників.
Протягом пандемії вірус забрав життя 88 986 громадян, за день – 467.
Водночас одужати вдалося загалом 3 082 619 особам, за добу – 22 878.
За час пандемії проведено 16 119 721 ПЛР-тестування.
Нові випадки у регіонах:
- Вінницька область – 237;
- Волинська область – 397;
- Дніпропетровська область – 183;
- Донецька область – 689;
- Житомирська область – 129;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 503;
- Івано-Франківська область – 84;
- Київська область – 575;
- Кіровоградська область – 151;
- Луганська область – 187;
- Львівська область – 350;
- Миколаївська область – 347;
- Одеська область – 368;
- Полтавська область – 716;
- Рівненська область – 372;
- Сумська область – 151;
- Тернопільська область – 142;
- Харківська область – 292;
- Херсонська область – 33;
- Хмельницька область – 253;
- Черкаська область – 624;
- Чернівецька область – 135;
- Чернігівська область – 175.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 українця, з них першою дозою – 13 826 161 людину, двома – 11 921 738 осіб.
За добу 6 грудня в Україні 188 758 людей вакциновано від коронавірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 грудня 2021 року загалом підтвердили 3 501 955 випадків хвороби, за добу було 4 478 нових хворих.