Станом на 7 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 510 610 випадків коронавірусу. У країні знову різко погіршилася епідситуація, за добу підтвердили майже удвічі більше нових хворих – 8 655.

Серед них – 716 дітей та 200 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 88 986 громадян, за день – 467.

Водночас одужати вдалося загалом 3 082 619 особам, за добу – 22 878.

За час пандемії проведено 16 119 721 ПЛР-тестування.

Нові випадки у регіонах:

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.

Читайте також: Чи можна одночасно захворіти на грип та коронавірус

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 українця, з них першою дозою – 13 826 161 людину, двома – 11 921 738 осіб.

За добу 6 грудня в Україні 188 758 людей вакциновано від коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 грудня 2021 року загалом підтвердили 3 501 955 випадків хвороби, за добу було 4 478 нових хворих.