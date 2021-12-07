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Майже удвічі більше, ніж день тому. В Україні виявили 8 655 випадків Covid-19

7 Грудня 2021, 08:15
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 7 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 510 610 випадків коронавірусу. У країні знову різко погіршилася епідситуація, за добу підтвердили майже удвічі більше нових хворих – 8 655.

Серед них – 716 дітей та 200 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 88 986 громадян, за день – 467.

Водночас одужати вдалося загалом 3 082 619 особам, за добу – 22 878.

За час пандемії проведено 16 119 721 ПЛР-тестування.

Нові випадки у регіонах:

  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 397;
  • Дніпропетровська область – 183;
  • Донецька область – 689;
  • Житомирська область – 129;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 503;
  • Івано-Франківська область – 84;
  • Київська область – 575;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 187;
  • Львівська область – 350;
  • Миколаївська область – 347;
  • Одеська область – 368;
  • Полтавська область – 716;
  • Рівненська область – 372;
  • Сумська область – 151;
  • Тернопільська область – 142;
  • Харківська область – 292;
  • Херсонська область – 33;
  • Хмельницька область – 253;
  • Черкаська область – 624;
  • Чернівецька область – 135;
  • Чернігівська область – 175.
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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 826 163 українця, з них першою дозою – 13 826 161 людину, двома – 11 921 738 осіб.

За добу 6 грудня в Україні 188 758 людей вакциновано від коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 6 грудня 2021 року загалом підтвердили 3 501 955 випадків хвороби, за добу було 4 478 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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