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Чи можна одночасно захворіти на грип та коронавірус

6 Грудня 2021, 15:52
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Чи можна одночасно захворіти на грип та коронавірус
Джерело: Depositphotos

Людина може одночасно інфікуватися грипом та коронавірусом. У такому разі симптоми обох вірусів накладаються один на одного.

Про це розповіла лікарка-анестезіолог КП Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка Житомирської міської ради Дарія Сімчук.

– Лікування відбувається згідно з розробленими протоколами та багато у чому залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій і ризиків кожного окремого пацієнта, — зазначила вона.

Під час появи перших симптомів хвороби необхідно обов’язково звернутися до сімейного лікаря. Треба розповісти йому про симптоми, слідкувати за температурою, тиском та сатурацією, але не займатися самолікуванням.

Лікар має врахувати клінічні дані людини, супутні захворювання та ризики – і тоді вирішити, як чинити з подальшими обстеженням та лікуванням.

Захиститися від грипу та коронавірусу можна завдяки вакцинації. Так, щеплення проти грипу варто робити один раз на рік. Препарат можна купити в аптеці, а щепитися – в амбулаторіях сімейного лікаря або у приватних медзакладах.

Крім того, вакцинація від Covid-19 в Україні безкоштовна. Її проводять у державних пунктах щеплення.

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Джерело: Коронавірус інфо

Теги
Грип , Грип в Україні , Коронавірус Covid-19 , лікування
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