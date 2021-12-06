Человек может одновременно инфицироваться гриппом и коронавирусом. В таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга.

Об этом рассказала врач-анестезиолог КП Больница 2 им. В. П. Павлусенка Житомирского городского совета Дарья Симчук.

— Лечение происходит в соответствии с существующими протоколами и во многом зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента, — отметила она.

Во время появления первых симптомов болезни необходимо обязательно обратиться к семейному врачу. Надо рассказать ему о симптомах, следить за температурой, давлением и сатурацией, но не заниматься самолечением.

Врач должен учесть клинические данные человека, сопутствующие заболевания и риски — и тогда решить, как поступать с последующим обследованием и лечением.

Защититься от гриппа и коронавируса можно благодаря вакцинации. Так, прививку против гриппа стоит делать один раз в год. Препарат можно купить в аптеке, а прививаться — в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях.

Кроме того, прививка от Covid-19 в Украине — бесплатная. Ее проводят в государственных пунктах вакцинации.

Источник: Коронавирус инфо