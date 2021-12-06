По состоянию на 6 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 501 955 случаев коронавируса.

За сутки – 4 478 новых больных, среди них – 429 детей и 52 медработника.

Всего в Украине от вируса умерли 88 519 человек, в течение суток – 239.

Выздоровел за все время 3 059 741 человек, за день – 9 082 украинца.

В течение всего времени в стране провели 16 089 778 ПЦР-тестирований.

Сколько новых случаев в регионах:

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ровенская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 13 753 066 человек, первую дозу – 13 753 064, две – 11 806 077. В течение суток 70 797 человек иммунизировали от коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 5 декабря зафиксировали 6 622 новых случая болезни. За время пандемии 3 497 477 украинцев заболели Covid-19.