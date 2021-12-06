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Эпидситуация значительно лучше. В Украине за сутки выявили 4 478 случаев Covid-19

6 декабря 2021, 08:14
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
депресия
Источник: Depositphotos

По состоянию на 6 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 501 955 случаев коронавируса.

За сутки – 4 478 новых больных, среди них – 429 детей и 52 медработника.

Всего в Украине от вируса умерли 88 519 человек, в течение суток – 239.

Выздоровел за все время 3 059 741 человек, за день – 9 082 украинца.

В течение всего времени в стране провели 16 089 778 ПЦР-тестирований.

Сколько новых случаев в регионах:

  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 212;
  • Днепропетровская область – 133;
  • Донецкая область – 290;
  • Житомирская область – 296;
  • Закарпатская область – 60;
  • Запорожская область – 221;
  • Ивано-Франковская область – 81;
  • Киевская область – 202;
  • Кировоградская область – 117;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 214;
  • Николаевская область – 203;
  • Одесская область – 178;
  • Полтавская область – 218;
  • Ровенская область – 96;
  • Сумская область – 99;
  • Тернопольская область – 123;
  • Харьковская область – 214;
  • Херсонская область – 20;
  • Хмельницкая область – 80;
  • Черкасская область – 278;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 125.
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С начала вакцинальной кампании прививки получили 13 753 066 человек, первую дозу – 13 753 064, две – 11 806 077. В течение суток 70 797 человек иммунизировали от коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 5 декабря зафиксировали 6 622 новых случая болезни. За время пандемии 3 497 477 украинцев заболели Covid-19.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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