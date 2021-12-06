По состоянию на 6 декабря 2021 года в Украине в целом выявили 3 501 955 случаев коронавируса.
За сутки – 4 478 новых больных, среди них – 429 детей и 52 медработника.
Всего в Украине от вируса умерли 88 519 человек, в течение суток – 239.
Выздоровел за все время 3 059 741 человек, за день – 9 082 украинца.
В течение всего времени в стране провели 16 089 778 ПЦР-тестирований.
Сколько новых случаев в регионах:
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 212;
- Днепропетровская область – 133;
- Донецкая область – 290;
- Житомирская область – 296;
- Закарпатская область – 60;
- Запорожская область – 221;
- Ивано-Франковская область – 81;
- Киевская область – 202;
- Кировоградская область – 117;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 214;
- Николаевская область – 203;
- Одесская область – 178;
- Полтавская область – 218;
- Ровенская область – 96;
- Сумская область – 99;
- Тернопольская область – 123;
- Харьковская область – 214;
- Херсонская область – 20;
- Хмельницкая область – 80;
- Черкасская область – 278;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 125.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 13 753 066 человек, первую дозу – 13 753 064, две – 11 806 077. В течение суток 70 797 человек иммунизировали от коронавируса.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 5 декабря зафиксировали 6 622 новых случая болезни. За время пандемии 3 497 477 украинцев заболели Covid-19.