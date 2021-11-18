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Уже в 2022 году! Гейтс прогнозирует улучшение ситуации с Covid-19

18 ноября 2021, 12:57
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
Уже в 2022 году! Гейтс прогнозирует улучшение ситуации с Covid-19
Источник: Dreamstime

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что уже до середины следующего года уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в мире может снизиться. Он может быть ниже сезонных показателей гриппа.

Такое мнение он высказал на форуме Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре.

— Уровень смертности и заболеваемости должен резко снизиться, — отметил Билл Гейтс.

Он считает, что это возможно, ведь в мире есть эффективные вакцины.

Кроме того, этому будет способствовать тот фактор, что часть людей уже имеют естественный иммунитет.

— Наличие вакцины — очень хорошие новости, и ограниченность предложения будет в значительной степени решена. Когда мы выйдем на рынок в середине следующего года, мы будем ограничены логистикой и спросом, – добавил бизнесмен.

Однако риском продолжает быть появление новых штаммов.

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То, что такая вероятность существует, подтверждает штамм коронавируса Дельта. Он значительно быстрее распространяется и провоцирует более тяжелое течение заболевания.

Источник
Bloomberg
Теги
Білл Гейтс , Коронавирус Covid-19 , прогноз
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