Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что уже до середины следующего года уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в мире может снизиться. Он может быть ниже сезонных показателей гриппа.

Такое мнение он высказал на форуме Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре.

— Уровень смертности и заболеваемости должен резко снизиться, — отметил Билл Гейтс.

Он считает, что это возможно, ведь в мире есть эффективные вакцины.

Кроме того, этому будет способствовать тот фактор, что часть людей уже имеют естественный иммунитет.

— Наличие вакцины — очень хорошие новости, и ограниченность предложения будет в значительной степени решена. Когда мы выйдем на рынок в середине следующего года, мы будем ограничены логистикой и спросом, – добавил бизнесмен.

Однако риском продолжает быть появление новых штаммов.

То, что такая вероятность существует, подтверждает штамм коронавируса Дельта. Он значительно быстрее распространяется и провоцирует более тяжелое течение заболевания.