На 18 ноября 2021 года в Украине в целом выявили 3 284 008 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется рост числа новых случаев болезни, за сутки их — 20 591.

Массово болеют дети, суточный прирост среди них – 1 478 человек.

Кроме того, вирус продолжает уносить жизни граждан: за время пандемии умерли 79 506 человек, в течение суток — 752.

Утешает то, что большинство пациентов все-таки выздоравливает: в течение всего времени – 2 704 217 украинцев, за день – 19 633.

В течение пандемии в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 892), Запорожской (1 240) и Донецкой (1 203) областях.

Статистика:

Винницкая область – 929 случаев;

Волынская область – 685 случаев;

Днепропетровская область – 1 892 случая;

Донецкая область – 1 203 случая;

Житомирская область – 816 случаев;

Закарпатская область – 462 случая;

Запорожская область – 1 240 случаев;

Ивано-Франковская область – 819 случаев;

Киевская область – 976 случаев;

Кировоградская область – 214 случаев;

Луганская область – 330 случаев;

Львовская область – 1 021 случай;

Николаевская область – 900 случаев;

Одесская область – 1 055 случаев;

Полтавская область – 1 100 случаев;

Ровенская область – 656 случаев;

Сумская область – 549 случаев;

Тернопольская область – 467 случаев;

Харьковская область – 759 случаев;

Херсонская область – 370 случаев;

Хмельницкая область – 941 случай;

Черкасская область – 729 случаев;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 737 случаев.

С февраля 2021 года в стране в целом привили 12 554 335 человек, из них получили одну дозу — 12 554 333, две — 9 257 319.

За сутки 297 832 человека получили спасительные дозы вакцины.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 17 ноября 2021 года в Украине подтвердили 3 263 417 случаев болезни, за сутки было 18 668 новых больных.