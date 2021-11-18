На 18 ноября 2021 года в Украине в целом выявили 3 284 008 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется рост числа новых случаев болезни, за сутки их — 20 591.
Массово болеют дети, суточный прирост среди них – 1 478 человек.
Кроме того, вирус продолжает уносить жизни граждан: за время пандемии умерли 79 506 человек, в течение суток — 752.
Утешает то, что большинство пациентов все-таки выздоравливает: в течение всего времени – 2 704 217 украинцев, за день – 19 633.
В течение пандемии в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 892), Запорожской (1 240) и Донецкой (1 203) областях.
Статистика:
- Винницкая область – 929 случаев;
- Волынская область – 685 случаев;
- Днепропетровская область – 1 892 случая;
- Донецкая область – 1 203 случая;
- Житомирская область – 816 случаев;
- Закарпатская область – 462 случая;
- Запорожская область – 1 240 случаев;
- Ивано-Франковская область – 819 случаев;
- Киевская область – 976 случаев;
- Кировоградская область – 214 случаев;
- Луганская область – 330 случаев;
- Львовская область – 1 021 случай;
- Николаевская область – 900 случаев;
- Одесская область – 1 055 случаев;
- Полтавская область – 1 100 случаев;
- Ровенская область – 656 случаев;
- Сумская область – 549 случаев;
- Тернопольская область – 467 случаев;
- Харьковская область – 759 случаев;
- Херсонская область – 370 случаев;
- Хмельницкая область – 941 случай;
- Черкасская область – 729 случаев;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 737 случаев.
С февраля 2021 года в стране в целом привили 12 554 335 человек, из них получили одну дозу — 12 554 333, две — 9 257 319.
За сутки 297 832 человека получили спасительные дозы вакцины.
Согласно статистике коронавируса в Украине, на 17 ноября 2021 года в Украине подтвердили 3 263 417 случаев болезни, за сутки было 18 668 новых больных.