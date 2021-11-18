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Опять резкий рост: в Украине за сутки выявили 20 591 случай Covid-19

18 ноября 2021, 08:12
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
беременность
Источник: Depositphotos

На 18 ноября 2021 года в Украине в целом выявили 3 284 008 случаев коронавируса. В стране снова фиксируется рост числа новых случаев болезни, за сутки их — 20 591.

Массово болеют дети, суточный прирост среди них – 1 478 человек.

Кроме того, вирус продолжает уносить жизни граждан: за время пандемии умерли 79 506 человек, в течение суток — 752.

Утешает то, что большинство пациентов все-таки выздоравливает: в течение всего времени – 2 704 217 украинцев, за день – 19 633.

В течение пандемии в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 892), Запорожской (1 240) и Донецкой (1 203) областях.

Статистика:

  • Винницкая область – 929 случаев;
  • Волынская область – 685 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 892 случая;
  • Донецкая область – 1 203 случая;
  • Житомирская область – 816 случаев;
  • Закарпатская область – 462 случая;
  • Запорожская область – 1 240 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 819 случаев;
  • Киевская область – 976 случаев;
  • Кировоградская область – 214 случаев;
  • Луганская область – 330 случаев;
  • Львовская область – 1 021 случай;
  • Николаевская область – 900 случаев;
  • Одесская область – 1 055 случаев;
  • Полтавская область – 1 100 случаев;
  • Ровенская область – 656 случаев;
  • Сумская область – 549 случаев;
  • Тернопольская область – 467 случаев;
  • Харьковская область – 759 случаев;
  • Херсонская область – 370 случаев;
  • Хмельницкая область – 941 случай;
  • Черкасская область – 729 случаев;
  • Черновицкая область – 258 случаев;
  • Черниговская область – 737 случаев.

С февраля 2021 года в стране в целом привили 12 554 335 человек, из них получили одну дозу — 12 554 333, две — 9 257 319.

За сутки 297 832 человека получили спасительные дозы вакцины.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 17 ноября 2021 года в Украине подтвердили 3 263 417 случаев болезни, за сутки было 18 668 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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