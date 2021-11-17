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Что отличает Дельту от других вирусов – в Минздраве назвали особенность

17 ноября 2021, 13:00
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
ГРВІ ОРВИ
Источник: Depositphotos

Сейчас в Украине циркулируют коронавирус, а именно штамм Дельта, вирус гриппа и ОРВИ. Заболевания имеют схожую симптоматику.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал об особенности Дельты, которая поможет отличить штамм от других вирусов.

– Он скорее приводит к тяжелой форме, у него меньший инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко выраженную клиническую картину, – отметил Игорь Кузин.

В то же время вакцинированные переносят инфицирование в более легкой форме, добавил он.

Чтобы точно определить, какой вирус вызывал заболевание, нужно сделать тестирование.

– Для этого на уровне первичного звена медицинской помощи у семейных врачей чаще всего используются тесты на определение антигена. Через 15 минут это позволяет установить диагноз, — уточнил главный санитарный врач.

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Штамм коронавируса Дельта сейчас самый распространенный в мире. Он провоцирует большинство случаев заражения на планете, сообщили в ВОЗ.

По сравнению с “диким” коронавирусом он провоцирует более сложное течение заболевания и может привести к смерти человека.

Источник
Сегодня
Теги
Игорь Кузин , Индийский штамм коронавируса Дельта , вірус грипу , грві , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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