В Министерстве здравоохранения пока не рассматривается возможность введения общенационального локдауна в Украине.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

— Пока не рассматриваем такой формат. 17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще две-три области, – отметил Игорь Кузин.

Также он рассказал, возможен ли вариант, что невакцинированных граждан в Украине не будут пускать в продуктовые магазины или аптеки.

— Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений. Это потому, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек, как аптеки, не ограничивается даже в красной зоне, — добавил он.

Сейчас ряд регионов Украины находятся в красной зоне карантина. Однако фиксируется незначительное улучшение ситуации с коронавирусом, из-за чего меры могут ослабить.

Однако украинцев все равно призывают вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежание вспышек заболеваемости в дальнейшем. Вакцина спасает от тяжелых последствий болезни и госпитализации при заражении.