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Количество поражает! В Украине за сутки Covid-19 заболели 1 312 детей

17 ноября 2021, 08:13
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
пожилые люди
Источник: Depositphotos

На 17 ноября 2021 года в Украине выявили 3 263 417 случаев коронавируса.

За сутки – 18 668 новых больных, среди них – аж 1 312 детей, что свидетельствует об увеличении уровня заболеваемости среди этой категории населения.

За время пандемии вирус унес жизни 78 754 человек, в течение дня – 769.

В то же время выздороветь в целом удалось 2 684 584 украинцам, за сутки — 20 211.

За время распространения вируса в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.

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Что касается регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 675), Одесской (1 504) и Полтавской (1 168) областях.

Статистика:

  • Винницкая область – 733 случая;
  • Волынская область – 731 случай;
  • Днепропетровская область – 1 675 случаев;
  • Донецкая область – 1 032 случая;
  • Житомирская область – 456 случаев;
  • Закарпатская область – 344 случая;
  • Запорожская область – 1 087 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 642 случая;
  • Киевская область – 1 069 случаев;
  • Кировоградская область – 131 случай;
  • Луганская область – 328 случаев;
  • Львовская область – 721 случай;
  • Николаевская область – 950 случаев;
  • Одесская область – 1 504 случая;
  • Полтавская область – 1 168 случаев;
  • Ровенская область – 738 случаев;
  • Сумская область – 385 случаев;
  • Тернопольская область – 367 случаев;
  • Харьковская область – 639 случаев;
  • Херсонская область – 337 случаев;
  • Хмельницкая область – 803 случая;
  • Черкасская область – 721 случай;
  • Черновицкая область – 199 случаев;
  • Черниговская область – 299 случаев.

С начала вакцинальной кампании прививки сделали 12 445 581 человеку, первой дозой — 12 445 579, двумя — 9 068 241.

За сутки 16 ноября в Украине 294 855 человек вакцинировали против вируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 16 ноября 2021 года, в стране выявили 3 244 749 случаев болезни, за сутки было 16 308 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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