На 17 ноября 2021 года в Украине выявили 3 263 417 случаев коронавируса.
За сутки – 18 668 новых больных, среди них – аж 1 312 детей, что свидетельствует об увеличении уровня заболеваемости среди этой категории населения.
За время пандемии вирус унес жизни 78 754 человек, в течение дня – 769.
В то же время выздороветь в целом удалось 2 684 584 украинцам, за сутки — 20 211.
За время распространения вируса в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.
Что касается регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 675), Одесской (1 504) и Полтавской (1 168) областях.
Статистика:
- Винницкая область – 733 случая;
- Волынская область – 731 случай;
- Днепропетровская область – 1 675 случаев;
- Донецкая область – 1 032 случая;
- Житомирская область – 456 случаев;
- Закарпатская область – 344 случая;
- Запорожская область – 1 087 случаев;
- Ивано-Франковская область – 642 случая;
- Киевская область – 1 069 случаев;
- Кировоградская область – 131 случай;
- Луганская область – 328 случаев;
- Львовская область – 721 случай;
- Николаевская область – 950 случаев;
- Одесская область – 1 504 случая;
- Полтавская область – 1 168 случаев;
- Ровенская область – 738 случаев;
- Сумская область – 385 случаев;
- Тернопольская область – 367 случаев;
- Харьковская область – 639 случаев;
- Херсонская область – 337 случаев;
- Хмельницкая область – 803 случая;
- Черкасская область – 721 случай;
- Черновицкая область – 199 случаев;
- Черниговская область – 299 случаев.
С начала вакцинальной кампании прививки сделали 12 445 581 человеку, первой дозой — 12 445 579, двумя — 9 068 241.
За сутки 16 ноября в Украине 294 855 человек вакцинировали против вируса.
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 16 ноября 2021 года, в стране выявили 3 244 749 случаев болезни, за сутки было 16 308 новых больных.