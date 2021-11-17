На 17 ноября 2021 года в Украине выявили 3 263 417 случаев коронавируса.

За сутки – 18 668 новых больных, среди них – аж 1 312 детей, что свидетельствует об увеличении уровня заболеваемости среди этой категории населения.

За время пандемии вирус унес жизни 78 754 человек, в течение дня – 769.

В то же время выздороветь в целом удалось 2 684 584 украинцам, за сутки — 20 211.

За время распространения вируса в Украине провели 15 348 780 ПЦР-тестирований.

Что касается регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 675), Одесской (1 504) и Полтавской (1 168) областях.

Статистика:

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случай;

Днепропетровская область – 1 675 случаев;

Донецкая область – 1 032 случая;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1 087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1 069 случаев;

Кировоградская область – 131 случай;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случай;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1 504 случая;

Полтавская область – 1 168 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случай;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

С начала вакцинальной кампании прививки сделали 12 445 581 человеку, первой дозой — 12 445 579, двумя — 9 068 241.

За сутки 16 ноября в Украине 294 855 человек вакцинировали против вируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 16 ноября 2021 года, в стране выявили 3 244 749 случаев болезни, за сутки было 16 308 новых больных.