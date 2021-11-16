В Украине фиксируется улучшение ситуации с коронавирусом, однако об окончательное победе над вирусом говорить пока рано.

Об этом на брифинге 16 ноября сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Ситуация в Украине стабилизируется и улучшается… Однако это еще не окончательная победа над вирусом. Мы все еще имеем достаточно высокие показатели заболеваемости и смертности, – отметил Юрий Ганиченко.

По его словам, в ряде европейских стран фиксируется повторная вспышка.

Очередное обострение ситуации с коронавирусом грозит и Украине.

На 16 ноября в Украине выявили более 16 тыс. новых случаев болезни. Это меньше, чем в начале месяца, но тоже немало.

В то же время за день умерло рекордное количество людей – 838 украинцев. По данным Минздрава, такая тенденция может быть еще в течение определенного времени.

Источник: Kyiv School of Economics