В Украине по состоянию на 16 ноября зафиксировали рекорд по количеству летальных исходов среди больных, которым диагностировали Covid-19. Так, за сутки умерло 838 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 16 ноября. По его словам, смертность является отложенным показателем и может продолжать расти в течение 2-3 недель после стабилизации заболеваемости.

— Почему это происходит? Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через определенное время после регистрации случае может быть летальный исход болезни, — пояснил Ляшко.

Министр добавил, что среднее время от появления симптомов до смерти среди умерших в октябре составляло 14 дней.

В то же время за последние три месяца 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали коронавирус, не прошли полный курс Covid-вакцинации.

Согласно данным за последние три месяца, вакцинированные люди попадают в больницы в 5,2 раза реже, чем невакцинированные. Поэтому Минздрав призывает сделать прививку, чтобы защитить себя от опасного заболевания.

По состоянию на 16 ноября в Украине подтвердили 16 308 новых случаев Covid-19. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549) и Запорожской (1 084) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Фото: (c) UNICEF/2021 / Ukraine / Maloletka