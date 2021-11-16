В Україні станом на 16 листопада зафіксували рекорд за кількістю летальних випадків серед хворих, яким діагностували Covid-19. Так, за добу померло 838 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 листопада. За його словами, смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж 2-3 тижнів після стабілізації захворюваності.

– Чому це відбувається? Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час після реєстрації випадку може бути летальний наслідок хвороби, – пояснив Ляшко.

Міністр додав, що середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів.

Водночас за останні три місяці 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірус, не пройшли повний курс Covid-вакцинації.

Згідно з даними за останні три місяці, вакциновані люди потрапляють у лікарні у 5,2 раза рідше, за невакцинованих. Тому МОЗ закликає зробити щеплення, щоб захистити себе від небезпечного захворювання.

Станом на 16 листопада в Україні підтвердили 16 308 нових випадків Covid-19. Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549) та Запорізькій (1 084) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.