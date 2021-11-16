Станом на 16 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 244 749 випадків коронавірусу. Епідситуація у країні знову трішки погіршилася, за добу – 16 308 нових хворих.
Серед них – 1 168 дітей та 327 медпрацівників.
Загалом в Україні померло 77 985 людей, протягом дня – 838 осіб.
Водночас одужали за час пандемії 2 664 373 особи, за добу – 21 914 українців.
Протягом усього періоду в Україні провели 15 292 648 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549) та Запорізькій (1 084) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 619 випадків;
- Волинська область – 627 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 635 випадків;
- Донецька область – 736 випадків;
- Житомирська область – 301 випадок;
- Закарпатська область – 379 випадків;
- Запорізька область – 1 084 випадки;
- Івано-Франківська область – 325 випадків;
- Київська область – 754 випадки;
- Кіровоградська область – 127 випадків;
- Луганська область – 337 випадків;
- Львівська область – 770 випадків;
- Миколаївська область – 842 випадки;
- Одеська область – 1 549 випадків;
- Полтавська область – 1 000 випадків;
- Рівненська область – 653 випадки;
- Сумська область – 387 випадків;
- Тернопільська область – 280 випадків;
- Харківська область – 547 випадків;
- Херсонська область – 153 випадки;
- Хмельницька область – 387 випадків;
- Черкаська область – 762 випадки;
- Чернівецька область – 247 випадків;
- Чернігівська область – 326 випадків.
З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 12 331 552 людини, одну дозу – 12 331 550, дві – 8 887 415.
За добу 268 088 людей імунізовано проти коронавірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 15 листопада, у країні загалом підтвердили 3 228 441 випадок коронавірусу, за добу було 10 802 нових хворих.