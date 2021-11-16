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Тривожна кількість смертей. За добу Covid-19 забрав життя 838 українців

16 Листопада 2021, 08:11
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
надежда
Джерело: Depositphotos

Станом на 16 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 244 749 випадків коронавірусу. Епідситуація у країні знову трішки погіршилася, за добу – 16 308 нових хворих.

Серед них – 1 168 дітей та 327 медпрацівників.

Загалом в Україні померло 77 985 людей, протягом дня – 838 осіб.

Водночас одужали за час пандемії 2 664 373 особи, за добу – 21 914 українців.

Протягом усього періоду в Україні провели 15 292 648 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549) та Запорізькій (1 084) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 619 випадків;
  • Волинська область – 627 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 635 випадків;
  • Донецька область – 736 випадків;
  • Житомирська область – 301 випадок;
  • Закарпатська область – 379 випадків;
  • Запорізька область – 1 084 випадки;
  • Івано-Франківська область – 325 випадків;
  • Київська область – 754 випадки;
  • Кіровоградська область – 127 випадків;
  • Луганська область – 337 випадків;
  • Львівська область – 770 випадків;
  • Миколаївська область – 842 випадки;
  • Одеська область – 1 549 випадків;
  • Полтавська область – 1 000 випадків;
  • Рівненська область – 653 випадки;
  • Сумська область – 387 випадків;
  • Тернопільська область – 280 випадків;
  • Харківська область – 547 випадків;
  • Херсонська область – 153 випадки;
  • Хмельницька область – 387 випадків;
  • Черкаська область – 762 випадки;
  • Чернівецька область – 247 випадків;
  • Чернігівська область – 326 випадків.

З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 12 331 552 людини, одну дозу – 12 331 550, дві – 8 887 415.

За добу 268 088 людей імунізовано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 15 листопада, у країні загалом підтвердили 3 228 441 випадок коронавірусу, за добу було 10 802 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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