Станом на 16 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 244 749 випадків коронавірусу. Епідситуація у країні знову трішки погіршилася, за добу – 16 308 нових хворих.

Серед них – 1 168 дітей та 327 медпрацівників.

Загалом в Україні померло 77 985 людей, протягом дня – 838 осіб.

Водночас одужали за час пандемії 2 664 373 особи, за добу – 21 914 українців.

Протягом усього періоду в Україні провели 15 292 648 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549) та Запорізькій (1 084) областях.

Статистика:

Вінницька область – 619 випадків;

Волинська область – 627 випадків;

Дніпропетровська область – 1 635 випадків;

Донецька область – 736 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 379 випадків;

Запорізька область – 1 084 випадки;

Івано-Франківська область – 325 випадків;

Київська область – 754 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 770 випадків;

Миколаївська область – 842 випадки;

Одеська область – 1 549 випадків;

Полтавська область – 1 000 випадків;

Рівненська область – 653 випадки;

Сумська область – 387 випадків;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 153 випадки;

Хмельницька область – 387 випадків;

Черкаська область – 762 випадки;

Чернівецька область – 247 випадків;

Чернігівська область – 326 випадків.

З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 12 331 552 людини, одну дозу – 12 331 550, дві – 8 887 415.

За добу 268 088 людей імунізовано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 15 листопада, у країні загалом підтвердили 3 228 441 випадок коронавірусу, за добу було 10 802 нових хворих.