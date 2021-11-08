В Україні можливі різні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом. Окремі регіони навіть Новий рік можуть зустрічати у червоній зоні.

Варіанти розвитку подій назвав керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

На його думку, осіння хвиля може тривати стільки ж, скільки і весняна. Тоді мінімальний термін перебування регіону в червоній зоні був 22 дні, максимальний – 63. Середній показник – 37 днів.

– Другий варіант: вона може тривати довше, ніж попередня, адже Дельта швидше поширюється, тож довше потрібно утримувати регіон під обмеженнями, щоб стабілізувати ситуацію. Можливий і третій сценарій: через те, що ця хвиля розвивається дуже швидко, навпаки, карантинні обмеження скоро дадуть ефект. Але, за нашими оцінками, він є малоймовірним, – зазначив Юрій Ганиченко.

Початок осінньої хвилі в Україні співпадає з появою першого червоного регіону.

Як зазначають аналітики, найближчим часом регіони будуть входити та виходити з червоної зони.

Але можливий варіант, що окремі з них і Новий рік можуть зустрічати за умови найжорсткіших карантинних обмежень.