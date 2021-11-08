Україна залишається одним з лідерів за добовою смертністю від коронавірусу у світі. У країні станом на 6 листопада від ускладнень, які викликав вірус, померли 449 людей.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. На першому місці за кількість смертей від Covid-19 у світі – Росія з 1 179 випадками, потім Україна та Румунія (263).

Водночас найбільшу кількість нових хворих за добу зафіксували у Росії (понад 39 тис.), Великій Британії (понад 30 тис.), Туреччині (понад 25 тис.) США (понад 23 тис.) та Німеччині (понад 20 тис.). Україна ж на шостому місці у світі за поширенням Covid-19.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Велика Британія, Німеччина.

За весь час пандемії у світі вилікувались від недуги 226 млн осіб. Нині понад 18 млн активно хворіють на коронавірус, з них 76 тис. – у критичному стані. Від ускладнень, які викликав вірус, за весь час померли понад 5 млн людей.

Станом на 8 листопада в Україні зафіксували 13 068 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 8 200 особам, а померли – 473.

Найбільшу кількість хворих зареєстрували в Одеській (1 558), Харківській (1 179), Дніпропетровській (1 032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.