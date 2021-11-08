В Україні станом на 8 листопада 2021 року зафіксували 3 088 501 випадок коронавірусу, а за добу – 13 068. З-поміж них 790 дітей та 145 медпрацівників.
До лікарень за останні 24 години потрапили 3 532 людини з коронавірусом.
Загалом від хвороби померли 72 557 українців, за день – 473 громадянина. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 520 956 людям, за добу – 8 200 особам.
За час поширення вірусу в Україні провели 14 876 584 тестування методом ПЛР, протягом дня – 29 497.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 558), Харківській (1 179), Дніпропетровській (1 032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.
- м.Київ – 606 випадків;
- Вінницька область – 349 випадків;
- Волинська область – 417 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 032 випадки;
- Донецька область – 483 випадки;
- Житомирська область – 718 випадків;
- Закарпатська область – 211 випадків;
- Запорізька область – 713 випадків;
- Івано-Франківська область – 363 випадки;
- Київська область – 425 випадків;
- Кіровоградська область – 99 випадків;
- Луганська область – 50 випадків;
- Львівська область – 827 випадків;
- Миколаївська область – 812 випадків;
- Одеська область – 1 558 випадків;
- Полтавська область – 240 випадків;
- Рівненська область – 285 випадків;
- Сумська область – 315 випадків;
- Тернопільська область – 354 випадки;
- Харківська область – 1 179 випадків;
- Херсонська область – 383 випадки;
- Хмельницька область – 660 випадків;
- Черкаська область – 243 випадки;
- Чернівецька область – 361 випадок;
- Чернігівська область – 385 випадків.
Вакцинація від Covid-19
7 листопада в Україні вакцинувалися від коронавірусу 85 083 людини. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 7 листопада, в Україні підтвердили 17 419 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 8 520 людям, а померли – 449. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.