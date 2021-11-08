В Україні станом на 8 листопада 2021 року зафіксували 3 088 501 випадок коронавірусу, а за добу – 13 068. З-поміж них 790 дітей та 145 медпрацівників.

До лікарень за останні 24 години потрапили 3 532 людини з коронавірусом.

Загалом від хвороби померли 72 557 українців, за день – 473 громадянина. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 520 956 людям, за добу – 8 200 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 14 876 584 тестування методом ПЛР, протягом дня – 29 497.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 558), Харківській (1 179), Дніпропетровській (1 032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

м.Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 349 випадків;

Волинська область – 417 випадків;

Дніпропетровська область – 1 032 випадки;

Донецька область – 483 випадки;

Житомирська область – 718 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 713 випадків;

Івано-Франківська область – 363 випадки;

Київська область – 425 випадків;

Кіровоградська область – 99 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 827 випадків;

Миколаївська область – 812 випадків;

Одеська область – 1 558 випадків;

Полтавська область – 240 випадків;

Рівненська область – 285 випадків;

Сумська область – 315 випадків;

Тернопільська область – 354 випадки;

Харківська область – 1 179 випадків;

Херсонська область – 383 випадки;

Хмельницька область – 660 випадків;

Черкаська область – 243 випадки;

Чернівецька область – 361 випадок;

Чернігівська область – 385 випадків.

Вакцинація від Covid-19

7 листопада в Україні вакцинувалися від коронавірусу 85 083 людини. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 7 листопада, в Україні підтвердили 17 419 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 8 520 людям, а померли – 449. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.