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В Украине за сутки зафиксировали 13 068 новых случаев Covid-19

8 ноября 2021, 08:12 Ольга Тетеріна
коронавірус, грип,
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 8 ноября 2021 года зафиксировали 3 088 501 случай коронавируса, а за сутки – 13 068. Среди них 790 детей и 145 медработников.

В больницы за последние 24 часа попали 3 532 человека с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 72 557 украинцев, за день – 473 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 520 956 людям, за сутки – 8 200 людям.

За время распространения вируса в Украине провели 14 876 584 тестирования методом ПЦР, в течение дня — 29 497.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 558), Харьковской (1 179), Днепропетровской (1 032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

  • г. Киев — 606 случаев;
  • Винницкая область — 349 случаев;
  • Волынская область — 417 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 032 случая;
  • Донецкая область — 483 случая;
  • Житомирская область — 718 случаев;
  • Закарпатская область — 211 случаев;
  • Запорожская область — 713 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 363 случая;
  • Киевская область — 425 случаев;
  • Кировоградская область — 99 случаев;
  • Луганская область — 50 случаев;
  • Львовская область — 827 случаев;
  • Николаевская область — 812 случаев;
  • Одесская область — 1 558 случаев;
  • Полтавская область — 240 случаев;
  • Ровенская область — 285 случаев;
  • Сумская область — 315 случаев;
  • Тернопольская область — 354 случая;
  • Харьковская область — 1 179 случаев;
  • Херсонская область — 383 случая;
  • Хмельницкая область — 660 случаев;
  • Черкасская область — 243 случая;
  • Черновицкая область — 361 случай;
  • Черниговская область — 385 случаев.

Вакцинация от Covid-19

7 ноября в Украине вакцинировались от коронавируса 85 083 человека. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы — 33 480 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине подтвердили 17 419 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 8 520 людям, а умерли — 449. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19
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