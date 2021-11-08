В Украине по состоянию на 8 ноября 2021 года зафиксировали 3 088 501 случай коронавируса, а за сутки – 13 068. Среди них 790 детей и 145 медработников.

В больницы за последние 24 часа попали 3 532 человека с коронавирусом.

Всего от болезни умерли 72 557 украинцев, за день – 473 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 520 956 людям, за сутки – 8 200 людям.

За время распространения вируса в Украине провели 14 876 584 тестирования методом ПЦР, в течение дня — 29 497.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 558), Харьковской (1 179), Днепропетровской (1 032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

г. Киев — 606 случаев;

Винницкая область — 349 случаев;

Волынская область — 417 случаев;

Днепропетровская область — 1 032 случая;

Донецкая область — 483 случая;

Житомирская область — 718 случаев;

Закарпатская область — 211 случаев;

Запорожская область — 713 случаев;

Ивано-Франковская область — 363 случая;

Киевская область — 425 случаев;

Кировоградская область — 99 случаев;

Луганская область — 50 случаев;

Львовская область — 827 случаев;

Николаевская область — 812 случаев;

Одесская область — 1 558 случаев;

Полтавская область — 240 случаев;

Ровенская область — 285 случаев;

Сумская область — 315 случаев;

Тернопольская область — 354 случая;

Харьковская область — 1 179 случаев;

Херсонская область — 383 случая;

Хмельницкая область — 660 случаев;

Черкасская область — 243 случая;

Черновицкая область — 361 случай;

Черниговская область — 385 случаев.

Вакцинация от Covid-19

7 ноября в Украине вакцинировались от коронавируса 85 083 человека. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы — 33 480 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине подтвердили 17 419 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 8 520 людям, а умерли — 449. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.