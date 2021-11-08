В Украине по состоянию на 8 ноября 2021 года зафиксировали 3 088 501 случай коронавируса, а за сутки – 13 068. Среди них 790 детей и 145 медработников.
В больницы за последние 24 часа попали 3 532 человека с коронавирусом.
Всего от болезни умерли 72 557 украинцев, за день – 473 гражданина. В то же время выздороветь удалось за все время 2 520 956 людям, за сутки – 8 200 людям.
За время распространения вируса в Украине провели 14 876 584 тестирования методом ПЦР, в течение дня — 29 497.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 558), Харьковской (1 179), Днепропетровской (1 032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
- г. Киев — 606 случаев;
- Винницкая область — 349 случаев;
- Волынская область — 417 случаев;
- Днепропетровская область — 1 032 случая;
- Донецкая область — 483 случая;
- Житомирская область — 718 случаев;
- Закарпатская область — 211 случаев;
- Запорожская область — 713 случаев;
- Ивано-Франковская область — 363 случая;
- Киевская область — 425 случаев;
- Кировоградская область — 99 случаев;
- Луганская область — 50 случаев;
- Львовская область — 827 случаев;
- Николаевская область — 812 случаев;
- Одесская область — 1 558 случаев;
- Полтавская область — 240 случаев;
- Ровенская область — 285 случаев;
- Сумская область — 315 случаев;
- Тернопольская область — 354 случая;
- Харьковская область — 1 179 случаев;
- Херсонская область — 383 случая;
- Хмельницкая область — 660 случаев;
- Черкасская область — 243 случая;
- Черновицкая область — 361 случай;
- Черниговская область — 385 случаев.
Вакцинация от Covid-19
7 ноября в Украине вакцинировались от коронавируса 85 083 человека. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы — 33 480 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине подтвердили 17 419 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 8 520 людям, а умерли — 449. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.