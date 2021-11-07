По состоянию на утро 7 ноября, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 17 419 новых случаев коронавируса (из них детей – 1 119, медработников – 195). За весь период пандемии 3 075 433 человека заболели Covid-19.
За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 5 652 украинцев, еще 8 520 граждан смогли преодолеть опасное заболевание.
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За 24 часа 131 406 человек вакцинировались против болезни. Одну дозу получили 85 340 людей, полностью иммунизированы – 46 066 украинцев. За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 075 433 человека;
- выздоровели – 2 512 756 украинцев;
- летальных исходов – 72 084 смертей;
- проведено ПЦР-тестирований – 14 847 087.
С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего сложности проведено 19 259 252 прививки.
В Минздраве Украины отметили, что 93,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные граждане, не имевшие ни одной дозы Covid-препарата.
Случаев в областях/полностью иммунизировано
Киев – 625/3731
Винницкая – 569/1402
Волынская – 340/1136
Днепропетровская – 1527/4754
Донецкая – 757/1851
Житомирская – 682/929
Закарпатская – 270/407
Запорожская – 667/2463
Ивано-Франковская – 887/774
Киевская – 542/2459
Кировоградская – 144/1171
Луганская – 174/572
Львовская – 1095/3255
Николаевская – 816/840
Одесская – 1664/4232
Полтавская – 633/1651
Ровенская – 349/888
Сумская – 817/929
Тернопольская – 403/1180
Харьковская – 1362/3256
Херсонская – 448/3079
Хмельницкая – 1114/1088
Черкасская – 271/2045
Черновицкая – 407/821
Черниговская – 856/1153