По состоянию на утро 7 ноября, за последние сутки на территории Украины зафиксировали 17 419 новых случаев коронавируса (из них детей – 1 119, медработников – 195). За весь период пандемии 3 075 433 человека заболели Covid-19.

За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 5 652 украинцев, еще 8 520 граждан смогли преодолеть опасное заболевание.

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За 24 часа 131 406 человек вакцинировались против болезни. Одну дозу получили 85 340 людей, полностью иммунизированы – 46 066 украинцев. За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 075 433 человека;

выздоровели – 2 512 756 украинцев;

летальных исходов – 72 084 смертей;

проведено ПЦР-тестирований – 14 847 087.

С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего сложности проведено 19 259 252 прививки.

В Минздраве Украины отметили, что 93,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные граждане, не имевшие ни одной дозы Covid-препарата.

Случаев в областях/полностью иммунизировано

Киев – 625/3731

Винницкая – 569/1402

Волынская – 340/1136

Днепропетровская – 1527/4754

Донецкая – 757/1851

Житомирская – 682/929

Закарпатская – 270/407

Запорожская – 667/2463

Ивано-Франковская – 887/774

Киевская – 542/2459

Кировоградская – 144/1171

Луганская – 174/572

Львовская – 1095/3255

Николаевская – 816/840

Одесская – 1664/4232

Полтавская – 633/1651

Ровенская – 349/888

Сумская – 817/929

Тернопольская – 403/1180

Харьковская – 1362/3256

Херсонская – 448/3079

Хмельницкая – 1114/1088

Черкасская – 271/2045

Черновицкая – 407/821

Черниговская – 856/1153