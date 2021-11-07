Станом на ранок 7 листопада, за останню добу на території України зафіксували 17 419 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 119, медпрацівників – 195). За весь період пандемії 3 075 433 людей захворіли на Covid-19.
За добу до медичних закладів госпіталізували 5 652 українців, ще 8 520 громадян змогли подолати небезпечне захворювання.
За 24 години 131 406 людей вакцинувалися проти хвороби. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані – 46 066 українців. За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 075 433 особи;
- одужали – 2 512 756 українців;
- летальних випадків – 72 084 смертей;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення.
У МОЗ України зазначили, що 93,2 % госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня – невакциновані особи, які не мали жодної дози Covid-препарату.
Випадків у областях/повністю імунізовано
Київ – 625/3731
Вінницька – 569/1402
Волинська – 340/1136
Дніпропетровська – 1527/4754
Донецька – 757/1851
Житомирська – 682/929
Закарпатська – 270/407
Запорізька – 667/2463
Івано-Франківська – 887/774
Київська – 542/2459
Кіровоградська – 144/1171
Луганська – 174/572
Львівська – 1095/3255
Миколаївська – 816/840
Одеська – 1664/4232
Полтавська – 633/1651
Рівненська – 349/888
Сумська – 817/929
Тернопільська – 403/1180
Харківська – 1362/3256
Херсонська – 448/3079
Хмельницька – 1114/1088
Черкаська – 271/2045
Чернівецька – 407/821
Чернігівська – 856/1153