Станом на ранок 7 листопада, за останню добу на території України зафіксували 17 419 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 119, медпрацівників – 195). За весь період пандемії 3 075 433 людей захворіли на Covid-19.

За добу до медичних закладів госпіталізували 5 652 українців, ще 8 520 громадян змогли подолати небезпечне захворювання.

За 24 години 131 406 людей вакцинувалися проти хвороби. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані – 46 066 українців. За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 075 433 особи;

одужали – 2 512 756 українців;

летальних випадків – 72 084 смертей;

проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення.

У МОЗ України зазначили, що 93,2 % госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня – невакциновані особи, які не мали жодної дози Covid-препарату.

Випадків у областях/повністю імунізовано

Київ – 625/3731

Вінницька – 569/1402

Волинська – 340/1136

Дніпропетровська – 1527/4754

Донецька – 757/1851

Житомирська – 682/929

Закарпатська – 270/407

Запорізька – 667/2463

Івано-Франківська – 887/774

Київська – 542/2459

Кіровоградська – 144/1171

Луганська – 174/572

Львівська – 1095/3255

Миколаївська – 816/840

Одеська – 1664/4232

Полтавська – 633/1651

Рівненська – 349/888

Сумська – 817/929

Тернопільська – 403/1180

Харківська – 1362/3256

Херсонська – 448/3079

Хмельницька – 1114/1088

Черкаська – 271/2045

Чернівецька – 407/821

Чернігівська – 856/1153