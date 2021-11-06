В Україні скоротили термін дії міжнародних Covid-сертифікатів про одужання

Уряд скоротив термін дії міжнародних Covid-сертифікатів про одужання зі 180 до 105 днів з дати встановлення відповідного діагнозу, тобто на 2,5 місяці.

Постановою №1156 від 4 листопада Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від Covid-19.

Водночас термін використання документів про одужання від коронавірусу, що діють на території Україні, залишається незмінним – 180 днів.

У порядку також передбачена нова норма – сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Наступного тижня українці зможуть отримувати в Діі Covid-сертифікати про одужання. Термін дії документа становитиме 90 днів.

Отримати документ зможуть українці, які мають запис про Covid-захворювання, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров’я.

Громадяни зможуть згенерувати документ у Дії через 15 днів після того, як лікар вніс дані про хворобу до бази.