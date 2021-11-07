Уряд України зміг зупинити стрімке зростання госпіталізацій та смертей після ускладнень коронавірусу. Однак повторний спалах може відбутися протягом першої половини листопада.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу. За його словами, завдяки вакцинації все менше українців потрапляють до лікарень.

Ганиченко переконаний, що одна з причин стабілізації ситуації з коронавірусом в Україні – це збільшення темпів Covid-імунізації громадян.

– Госпіталізація та рівень смертності тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні. Це дуже необхідно, але це не перемога. Це вже пікові навантаження на систему охорони здоров’я, значення щодо виявлених Covid-випадків, госпіталізації та смертності, – сказав він.

На думку Ганиченка, українцям не варто розслаблятися, оскільки існує можливість повторного зростання Covid-хворих та спалаху небезпечного захворювання.

– Говорити про стабілізацію ситуації в Україні зарано. Зможемо говорити про стабілізацію, коли побачимо позитивний тренд протягом двох-трьох тижнів, – переконаний керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.

Він додав, що можливий спалах коронавірусу може відбутися протягом першої половини листопада. На його думку, уряд має нарощувати темпи вакцинації від Covid-19, а українці – дотримуватися карантинних обмежень.