Правительство Украины смогло остановить стремительный рост госпитализаций и смертей после осложнений коронавируса. Однако повторная вспышка может произойти в течение первой половины ноября.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга. По его словам, благодаря вакцинации все меньше украинцев попадают в больницы.

Ганиченко убежден, что одна из причин стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине – это увеличение темпов Covid-иммунизации граждан.

– Госпитализация и уровень смертности временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне. Это очень нужно, но это не победа. Это уже пиковые нагрузки на систему здравоохранения, значение выявленных Covid-случаев, госпитализации и смертности, — сказал он.

По мнению Ганиченко, украинцам не стоит расслабляться, поскольку существует возможность повторного роста Covid-больных и вспышки опасного заболевания.

— Говорить о стабилизации ситуации в Украине рано. Сможем говорить о стабилизации, когда увидим положительный тренд в течение двух-трех недель, – убежден руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Он добавил, что возможная вспышка коронавируса может произойти в течение первой половины ноября. По его мнению, правительство должно наращивать темпы вакцинации от Covid-19, а украинцы – соблюдать карантинные ограничения.