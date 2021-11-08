Украина остается одним из лидеров по суточной смертности от коронавируса в мире. В стране по состоянию на 6 ноября от осложнений, которые вызвал вирус, умерли 449 человек.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. На первом месте по количеству смертей от Covid-19 в мире Россия с 1 179 случаями, потом Украина и Румыния (263).

В то же время наибольшее количество новых больных за сутки зафиксировали в России (более 39 тыс.), Великобритании (более 30 тыс.), Турции (свыше 25 тыс.) США (более 23 тыс.) и Германии (более 20 тыс.). Украина же на шестом месте в мире по распространению Covid-19.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Россия, Великобритания, Германия.

За все время пандемии в мире излечились от недуга 226 млн человек. Сейчас более 18 млн активно болеют коронавирусом, из них 76 тыс. — в критическом состоянии. От осложнений, которые вызвал вирус, за все время умерли более 5 млн человек.

По состоянию на 8 ноября в Украине зафиксировали 13 068 новых случаев коронавирус. Выздороветь удалось 8 200 лицам, а умерли — 473.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Одесской (1 558), Харьковской (1 179), Днепропетровской (1 032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.