В Украине возможны самые разные сценарии развития ситуации с коронавирусом. Отдельные регионы даже Новый год могут встречать в красной зоне.

Варианты развития событий озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его мнению, осенняя волна может длиться столько же, сколько и весенняя. Тогда минимальный срок пребывания региона в красной зоне был 22 дня, максимальный — 63. Средний показатель — 37 дней.

— Второй вариант: она может длиться дольше, чем предыдущая, ведь Дельта быстрее распространяется, поэтому дольше нужно удерживать регион под ограничениями, чтобы стабилизировать ситуацию. Возможен и третий сценарий: из-за того, что эта волна развивается очень стремительно, наоборот, карантинные ограничения скоро дадут эффект. Но, по нашим оценкам, он маловероятный, — отметил Юрий Ганиченко.

Начало осенней волны в Украине совпадает с моментом появления первого красного региона.

Как отмечают аналитики, в ближайшее время регионы будут входить и выходить из красной зоны.

Но возможен вариант, что отдельные из них и Новый год могут встречать при самых жестких карантинных ограничениях.