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Новый год в красной зоне. В KSE озвучили прогноз по Covid-ситуации в Украине

8 ноября 2021, 11:32 Людмила Грубнік
Новый года
Источник: Pixabay

В Украине возможны самые разные сценарии развития ситуации с коронавирусом. Отдельные регионы даже Новый год могут встречать в красной зоне.

Варианты развития событий озвучил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его мнению, осенняя волна может длиться столько же, сколько и весенняя. Тогда минимальный срок пребывания региона в красной зоне был 22 дня, максимальный — 63. Средний показатель — 37 дней.

— Второй вариант: она может длиться дольше, чем предыдущая, ведь Дельта быстрее распространяется, поэтому дольше нужно удерживать регион под ограничениями, чтобы стабилизировать ситуацию. Возможен и третий сценарий: из-за того, что эта волна развивается очень стремительно, наоборот, карантинные ограничения скоро дадут эффект. Но, по нашим оценкам, он маловероятный, — отметил Юрий Ганиченко.

Начало осенней волны в Украине совпадает с моментом появления первого красного региона.

Как отмечают аналитики, в ближайшее время регионы будут входить и выходить из красной зоны.

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Но возможен вариант, что отдельные из них и Новый год могут встречать при самых жестких карантинных ограничениях.

Источник
РБК-Украина
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , прогноз
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