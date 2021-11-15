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Незначне зниження: в Україні за добу виявили 10 802 випадки Covid-19

15 Листопада 2021, 08:12
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
кисень,коронавірус, лікарня
Джерело: Depositphotos

Станом на 15 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 228 441 випадок коронавірусу. За добу – 10 802 нових хворих.

Серед них – 764 дитини та 132 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 77 147 людей, за добу – 442 громадян.

Одужало загалом 2 642 459 осіб, протягом дня – 11 219 українців.

З початку поширення вірус на території країни провели 15 246 974 ПЛР-тестувань.

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Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (987), Одеській (901) та Миколаївській (844) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 608 випадків;
  • Волинська область – 359 випадків;
  • Дніпропетровська область – 987 випадків;
  • Донецька область – 542 випадки;
  • Житомирська область – 380 випадків;
  • Закарпатська область – 191 випадок;
  • Запорізька область – 737 випадків;
  • Івано-Франківська область – 305 випадків;
  • Київська область – 420 випадків;
  • Кіровоградська область – 91 випадок;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Львівська область – 537 випадків;
  • Миколаївська область – 844 випадки;
  • Одеська область – 901 випадок;
  • Полтавська область – 559 випадків;
  • Рівненська область – 184 випадки;
  • Сумська область – 306 випадків;
  • Тернопільська область – 224 випадки;
  • Харківська область – 829 випадків;
  • Херсонська область – 135 випадків;
  • Хмельницька область – 314 випадків;
  • Черкаська область – 359 випадків;
  • Чернівецька область – 159 випадків;
  • Чернігівська область – 333 випадки.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 228 644 людини, одну дозу отримали 12 228 642 особи, дві – 8 722 235 громадян.

Протягом доби було вакциновано 97 373 українця.

Станом на 14 листопада в Україні підтвердили загалом 3 217 639 випадків коронавірусу, а за добу захворіло 14 490 людей.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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