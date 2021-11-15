Станом на 15 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 228 441 випадок коронавірусу. За добу – 10 802 нових хворих.

Серед них – 764 дитини та 132 медпрацівники.

За час пандемії вірус забрав життя 77 147 людей, за добу – 442 громадян.

Одужало загалом 2 642 459 осіб, протягом дня – 11 219 українців.

З початку поширення вірус на території країни провели 15 246 974 ПЛР-тестувань.

Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (987), Одеській (901) та Миколаївській (844) областях.

Статистика:

Вінницька область – 608 випадків;

Волинська область – 359 випадків;

Дніпропетровська область – 987 випадків;

Донецька область – 542 випадки;

Житомирська область – 380 випадків;

Закарпатська область – 191 випадок;

Запорізька область – 737 випадків;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 420 випадків;

Кіровоградська область – 91 випадок;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 537 випадків;

Миколаївська область – 844 випадки;

Одеська область – 901 випадок;

Полтавська область – 559 випадків;

Рівненська область – 184 випадки;

Сумська область – 306 випадків;

Тернопільська область – 224 випадки;

Харківська область – 829 випадків;

Херсонська область – 135 випадків;

Хмельницька область – 314 випадків;

Черкаська область – 359 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 333 випадки.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 228 644 людини, одну дозу отримали 12 228 642 особи, дві – 8 722 235 громадян.

Протягом доби було вакциновано 97 373 українця.

Станом на 14 листопада в Україні підтвердили загалом 3 217 639 випадків коронавірусу, а за добу захворіло 14 490 людей.