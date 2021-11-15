Станом на 15 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 228 441 випадок коронавірусу. За добу – 10 802 нових хворих.
Серед них – 764 дитини та 132 медпрацівники.
За час пандемії вірус забрав життя 77 147 людей, за добу – 442 громадян.
Одужало загалом 2 642 459 осіб, протягом дня – 11 219 українців.
З початку поширення вірус на території країни провели 15 246 974 ПЛР-тестувань.
Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (987), Одеській (901) та Миколаївській (844) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 608 випадків;
- Волинська область – 359 випадків;
- Дніпропетровська область – 987 випадків;
- Донецька область – 542 випадки;
- Житомирська область – 380 випадків;
- Закарпатська область – 191 випадок;
- Запорізька область – 737 випадків;
- Івано-Франківська область – 305 випадків;
- Київська область – 420 випадків;
- Кіровоградська область – 91 випадок;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 537 випадків;
- Миколаївська область – 844 випадки;
- Одеська область – 901 випадок;
- Полтавська область – 559 випадків;
- Рівненська область – 184 випадки;
- Сумська область – 306 випадків;
- Тернопільська область – 224 випадки;
- Харківська область – 829 випадків;
- Херсонська область – 135 випадків;
- Хмельницька область – 314 випадків;
- Черкаська область – 359 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 333 випадки.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 228 644 людини, одну дозу отримали 12 228 642 особи, дві – 8 722 235 громадян.
Протягом доби було вакциновано 97 373 українця.
Станом на 14 листопада в Україні підтвердили загалом 3 217 639 випадків коронавірусу, а за добу захворіло 14 490 людей.