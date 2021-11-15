По состоянию на 15 ноября 2021 года в Украине в целом выявили 3 228 441 случай коронавируса. За сутки — 10 802 новых больных.
Среди них — 764 ребенка и 132 медработника.
За время пандемии вирус унес жизни 77 147 человек, за сутки – 442 граждан.
Выздоровели в целом 2 642 459 человек, в течение дня – 11 219 украинцев.
С начала распространения вирус на территории страны провели 15 246 974 ПЦР-тестирования.
Что касается регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901) и Николаевской (844) областях.
Статистика:
- Винницкая область – 608 случаев;
- Волынская область – 359 случаев;
- Днепропетровская область – 987 случаев;
- Донецкая область – 542 случая;
- Житомирская область – 380 случаев;
- Закарпатская область – 191 случай;
- Запорожская область – 737 случаев;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 420 случаев;
- Кировоградская область – 91 случай;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 537 случаев;
- Николаевская область – 844 случая;
- Одесская область – 901 случай;
- Полтавская область – 559 случаев;
- Ровенская область – 184 случая;
- Сумская область – 306 случаев;
- Тернопольская область – 224 случая;
- Харьковская область – 829 случаев;
- Херсонская область – 135 случаев;
- Хмельницкая область – 314 случаев;
- Черкасская область – 359 случаев;
- Черновицкая область – 159 случаев;
- Черниговская область – 333 случая.
С начала вакцинальной кампании в Украине привили 12 228 644 человека, одну дозу получили 12 228 642 жителя страны, две – 8 722 235 граждан.
В течение суток вакцинировали 97 373 украинца.
По состоянию на 14 ноября в Украине подтвердили в целом 3 217 639 случаев коронавируса, за сутки заболели 14 490 человек.