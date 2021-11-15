По состоянию на 15 ноября 2021 года в Украине в целом выявили 3 228 441 случай коронавируса. За сутки — 10 802 новых больных.

Среди них — 764 ребенка и 132 медработника.

За время пандемии вирус унес жизни 77 147 человек, за сутки – 442 граждан.

Выздоровели в целом 2 642 459 человек, в течение дня – 11 219 украинцев.

С начала распространения вирус на территории страны провели 15 246 974 ПЦР-тестирования.

Что касается регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901) и Николаевской (844) областях.

Статистика:

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ровенская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 12 228 644 человека, одну дозу получили 12 228 642 жителя страны, две – 8 722 235 граждан.

В течение суток вакцинировали 97 373 украинца.

По состоянию на 14 ноября в Украине подтвердили в целом 3 217 639 случаев коронавируса, за сутки заболели 14 490 человек.