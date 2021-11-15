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Незначительное снижение: в Украине за сутки выявили 10 802 случая Covid-19

15 ноября 2021, 08:12
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
кисень,коронавірус, лікарня
Источник: Depositphotos

По состоянию на 15 ноября 2021 года в Украине в целом выявили 3 228 441 случай коронавируса. За сутки — 10 802 новых больных.

Среди них — 764 ребенка и 132 медработника.

За время пандемии вирус унес жизни 77 147 человек, за сутки – 442 граждан.

Выздоровели в целом 2 642 459 человек, в течение дня – 11 219 украинцев.

С начала распространения вирус на территории страны провели 15 246 974 ПЦР-тестирования.

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Что касается регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (987), Одесской (901) и Николаевской (844) областях.

Статистика:

  • Винницкая область – 608 случаев;
  • Волынская область – 359 случаев;
  • Днепропетровская область – 987 случаев;
  • Донецкая область – 542 случая;
  • Житомирская область – 380 случаев;
  • Закарпатская область – 191 случай;
  • Запорожская область – 737 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 305 случаев;
  • Киевская область – 420 случаев;
  • Кировоградская область – 91 случай;
  • Луганская область – 49 случаев;
  • Львовская область – 537 случаев;
  • Николаевская область – 844 случая;
  • Одесская область – 901 случай;
  • Полтавская область – 559 случаев;
  • Ровенская область – 184 случая;
  • Сумская область – 306 случаев;
  • Тернопольская область – 224 случая;
  • Харьковская область – 829 случаев;
  • Херсонская область – 135 случаев;
  • Хмельницкая область – 314 случаев;
  • Черкасская область – 359 случаев;
  • Черновицкая область – 159 случаев;
  • Черниговская область – 333 случая.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 12 228 644 человека, одну дозу получили 12 228 642 жителя страны, две – 8 722 235 граждан.

В течение суток вакцинировали 97 373 украинца.

По состоянию на 14 ноября в Украине подтвердили в целом 3 217 639 случаев коронавируса, за сутки заболели 14 490 человек.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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