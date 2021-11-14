В Украине по состоянию на 14 ноября 2021 года зафиксировали 3 217 639 случаев коронавируса, а в сутки – 14 490. Среди них 1 069 детей и 135 медработников.

С коронавирусом за последние 24 часа госпитализировали 4318 человек.

Всего от болезни умерло 75 607 украинцев, за день – 750 граждан. В то же время, выздороветь удалось за все время 2 594 679 людям, за сутки – 21 941 пациенту.

За время распространения вируса в Украине было проведено 15 128 821 тестирование методом ПЦР, в течение дня – 61 714.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.

г. Киев – 1 802 случая;

Винницкая область – 1000 случаев;

Волынская область – 719 случаев;

Днепропетровская область – 1867 случаев;

Донецкая область – 1348 случаев;

Житомирская область – 737 случаев;

Закарпатская область – 526 случаев;

Запорожская область – 1111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область – 970 случаев;

Кировоградская область – 169 случаев;

Луганская область – 436 случаев;

Львовская область – 1154 случая;

Николаевская область – 972 случая;

Одесская область – 1816 случаев;

Полтавская область – 1257 случаев;

Ровенская область – 1012 случаев;

Сумская область – 927 случаев;

Тернопольская область – 659 случаев;

Харьковская область – 1042 случая;

Херсонская область – 584 случая;

Хмельницкая область – 1090 случаев;

Черкасская область – 822 случая;

Черновицкая область – 351 случай;

Черниговская область – 797 случаев.

Вакцинация от Covid-19

В Украине за минувшие сутки, 11 ноября, вакцинировались от коронавируса 279 136 человек. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 11 ноября, в Украине подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 18 896 людям, а умерли – 652. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.