В Украине по состоянию на 14 ноября 2021 года зафиксировали 3 217 639 случаев коронавируса, а в сутки – 14 490. Среди них 1 069 детей и 135 медработников.
С коронавирусом за последние 24 часа госпитализировали 4318 человек.
Всего от болезни умерло 75 607 украинцев, за день – 750 граждан. В то же время, выздороветь удалось за все время 2 594 679 людям, за сутки – 21 941 пациенту.
За время распространения вируса в Украине было проведено 15 128 821 тестирование методом ПЦР, в течение дня – 61 714.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.
- г. Киев – 1 802 случая;
Винницкая область – 1000 случаев;
Волынская область – 719 случаев;
Днепропетровская область – 1867 случаев;
Донецкая область – 1348 случаев;
Житомирская область – 737 случаев;
Закарпатская область – 526 случаев;
Запорожская область – 1111 случаев;
Ивано-Франковская область – 890 случаев;
Киевская область – 970 случаев;
Кировоградская область – 169 случаев;
Луганская область – 436 случаев;
Львовская область – 1154 случая;
Николаевская область – 972 случая;
Одесская область – 1816 случаев;
Полтавская область – 1257 случаев;
Ровенская область – 1012 случаев;
Сумская область – 927 случаев;
Тернопольская область – 659 случаев;
Харьковская область – 1042 случая;
Херсонская область – 584 случая;
Хмельницкая область – 1090 случаев;
Черкасская область – 822 случая;
Черновицкая область – 351 случай;
Черниговская область – 797 случаев.
Вакцинация от Covid-19
В Украине за минувшие сутки, 11 ноября, вакцинировались от коронавируса 279 136 человек. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 11 ноября, в Украине подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 18 896 людям, а умерли – 652. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.