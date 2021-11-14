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В Украине за сутки зафиксировали 14 490 новых случаев Covid-19

14 ноября 2021, 08:18
Абрамова Юлія редактор ленты
коронавірус

В Украине по состоянию на 14 ноября 2021 года зафиксировали 3 217 639 случаев коронавируса, а в сутки – 14 490. Среди них 1 069 детей и 135 медработников.

С коронавирусом за последние 24 часа госпитализировали 4318 человек.

Всего от болезни умерло 75 607 украинцев, за день – 750 граждан. В то же время, выздороветь удалось за все время 2 594 679 людям, за сутки – 21 941 пациенту.

За время распространения вируса в Украине было проведено 15 128 821 тестирование методом ПЦР, в течение дня – 61 714.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.

  • г. Киев – 1 802 случая;
    Винницкая область – 1000 случаев;
    Волынская область – 719 случаев;
    Днепропетровская область – 1867 случаев;
    Донецкая область – 1348 случаев;
    Житомирская область – 737 случаев;
    Закарпатская область – 526 случаев;
    Запорожская область – 1111 случаев;
    Ивано-Франковская область – 890 случаев;
    Киевская область – 970 случаев;
    Кировоградская область – 169 случаев;
    Луганская область – 436 случаев;
    Львовская область – 1154 случая;
    Николаевская область – 972 случая;
    Одесская область – 1816 случаев;
    Полтавская область – 1257 случаев;
    Ровенская область – 1012 случаев;
    Сумская область – 927 случаев;
    Тернопольская область – 659 случаев;
    Харьковская область – 1042 случая;
    Херсонская область – 584 случая;
    Хмельницкая область – 1090 случаев;
    Черкасская область – 822 случая;
    Черновицкая область – 351 случай;
    Черниговская область – 797 случаев.

Вакцинация от Covid-19

В Украине за минувшие сутки, 11 ноября, вакцинировались от коронавируса 279 136 человек. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 11 ноября, в Украине подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 18 896 людям, а умерли – 652. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.

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Коронавирус Covid-19
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