В Україні за добу зафіксували 14 490 нових випадків Covid-19

В Україні станом на 14 листопада 2021 року зафіксували 3 217 639 випадків коронавірусу, а за добу – 14 490. З-поміж них 1 069 дітей та 135 медпрацівників.

З коронавірусом за останні 24 години госпіталізували 4 318 людей.

Загалом від хвороби померли 75 607 українців, за день – 750 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 594 679 людям, за добу – 21 941 пацієнту.

За час поширення вірусу в Україні провели 15 128 821 тестування методом ПЛР, протягом дня – 61 714.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Києві (1 802), Дніпропетровській (1 867), Одеській (1 816), Донецькій (1 348) і Полтавській (1 257) областях.

м. Київ – 1 802 випадки;

Вінницька область – 1 000 випадків;

Волинська область – 719 випадків;

Дніпропетровська область – 1 867 випадків;

Донецька область – 1 348 випадків;

Житомирська область – 737 випадків;

Закарпатська область – 526 випадків;

Запорізька область – 1 111 випадків;

Івано-Франківська область – 890 випадків;

Київська область – 970 випадків;

Кіровоградська область – 169 випадків;

Луганська область – 436 випадків;

Львівська область – 1 154 випадки;

Миколаївська область – 972 випадки;

Одеська область – 1 816 випадків;

Полтавська область – 1 257 випадків;

Рівненська область – 1 012 випадків;

Сумська область – 927 випадків;

Тернопільська область – 659 випадків;

Харківська область – 1 042 випадки;

Херсонська область – 584 випадки;

Хмельницька область – 1 090 випадків;

Черкаська область – 822 випадки;

Чернівецька область – 351 випадок;

Чернігівська область – 797 випадків.

Вакцинація від Covid-19

В Україні за минулу добу, 11 листопада, вакцинувалися від коронавірусу 279 136 людей. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані – 137 789 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 11 листопада, в Україні підтвердили 24 747 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 18 896 людям, а померли – 652. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.