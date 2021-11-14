Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Фото Новини

В Україні за добу зафіксували 14 490 нових випадків Covid-19

14 Листопада 2021, 08:18
Абрамова Юлія редакторка стрічки
коронавірус

В Україні станом на 14 листопада 2021 року зафіксували 3 217 639 випадків коронавірусу, а за добу – 14 490. З-поміж них 1 069 дітей та 135 медпрацівників.

З коронавірусом за останні 24 години госпіталізували 4 318 людей.

Загалом від хвороби померли 75 607 українців, за день – 750 громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 594 679 людям, за добу – 21 941 пацієнту.

За час поширення вірусу в Україні провели 15 128 821 тестування методом ПЛР, протягом дня – 61 714.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Києві (1 802), Дніпропетровській (1 867), Одеській (1 816), Донецькій (1 348) і Полтавській (1 257) областях.

  • м. Київ – 1 802 випадки;
  • Вінницька область – 1 000 випадків;
  • Волинська область – 719 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 867 випадків;
  • Донецька область – 1 348 випадків;
  • Житомирська область – 737 випадків;
  • Закарпатська область – 526 випадків;
  • Запорізька область – 1 111 випадків;
  • Івано-Франківська область – 890 випадків;
  • Київська область – 970 випадків;
  • Кіровоградська область – 169 випадків;
  • Луганська область – 436 випадків;
  • Львівська область – 1 154 випадки;
  • Миколаївська область – 972 випадки;
  • Одеська область – 1 816 випадків;
  • Полтавська область – 1 257 випадків;
  • Рівненська область – 1 012 випадків;
  • Сумська область – 927 випадків;
  • Тернопільська область – 659 випадків;
  • Харківська область – 1 042 випадки;
  • Херсонська область – 584 випадки;
  • Хмельницька область – 1 090 випадків;
  • Черкаська область – 822 випадки;
  • Чернівецька область – 351 випадок;
  • Чернігівська область – 797 випадків.

Вакцинація від Covid-19

В Україні за минулу добу, 11 листопада, вакцинувалися від коронавірусу 279 136 людей. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані – 137 789 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 11 листопада, в Україні підтвердили 24 747 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 18 896 людям, а померли – 652. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка