В мире продолжается вакцинация от коронавируса. В одних странах к иммунизации стимулируют денежными премиями, в других – невакцинированных заставляют сидеть дома.

В Германии одна торговая кампания ввела для своих работников бонус за вакцинацию – €5 тыс. каждому. Его выплатят тем, кто до конца года покажет сертификат.

В Австрии невакцинированных заставляют сидеть дома. Выйти можно только в ближайший продуктовый магазин, аптеку или больницу. Нарушителей карантина будут штрафовать на €500.

В то же время Израиль дал разрешение на вакцинацию детей в возрасте от 5 лет. Иммунизируют детей этого возраста в США, ОАЭ и Австрии.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что прививаться от коронавируса нужно каждый год. Он считает, что это единственный способ преодолеть пандемию.

В целом же в мире иммунизация продолжается с конца 2020 года.

За почти год одни страны преуспели и вакцинировали значительную часть населения, в других — пока этот процесс застопорился.