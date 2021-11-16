У світі триває вакцинація від коронавірусу. В одних країнах до імунізації стимулюють грошовими преміями, в інших – невакцинованих змушують сидіти вдома.

У Німеччині одна торговельна кампанія запровадила для своїх працівників бонус за вакцинацію – €5 тис. кожному. Його виплатять тим, хто до кінця року покаже сертифікат.

В Австрії невакцинованих змушують сидіти вдома. Вийти можна лише до найближчої продуктової крамниці, аптеки чи лікарні. Порушників карантину штрафуватимуть на €500.

Тим часом Ізраїль дав дозвіл на вакцинацію дітей віком від 5 років. Імунізують дітей цього віку у США, ОАЕ та Австрії.

Водночас очільник компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що щеплюватися від коронавірусу треба щороку. Він вважає, що це єдиний спосіб подолати пандемію.

Загалом же у світі імунізація триває з кінця 2020 року.

За майже рік одні країни досягли більшого успіху та вакцинували значну частину населення, у інших – поки що цей процес гальмується.