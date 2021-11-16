Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Ще не перемога. Чи варто радіти покращенню ситуації з Covid-19 в Україні

16 Листопада 2021, 15:51
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

В Україні фіксується поліпшення ситуації з коронавірусом, проте про остаточну перемогу над вірусом говорити поки що зарано.

Про це під час брифінгу 16 листопада повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Ситуація в Україні стабілізується та покращується… Проте це ще не остаточна перемога над вірусом. Ми все ще маємо досить високі показники захворюваності і смертності, – зазначив Юрій Ганиченко.

За його словами, у низці європейських країн фіксується повторний спалах.

Чергове загострення ситуації з коронавірусом загрожує і Україні.

На 16 листопада в Україні виявили понад 16 тис. нових випадків хвороби. Це менше, ніж на початку місяця, проте теж немало.

Читайте також:
Ще не перемога. Чи варто радіти покращенню ситуації з Covid-19 в УкраїніВакцинація щороку? Як у світі стимулюють до Covid-щеплення та чи буде воно регулярним

Водночас за день померла рекордна кількість людей – 838 українців. За даними МОЗ, така тенденція може бути ще протягом певного часу.

Джерело: Kyiv School of Economics

Теги
Коронавірус Covid-19 , прогноз
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка