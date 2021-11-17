На 17 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 263 417 випадків коронавірусу.
За добу – 18 668 нових хворих. Серед них – аж 1 312 дітей, що свідчить про збільшення рівня захворюваності у цієї категорії населення.
За час пандемії вірус забрав життя 78 754 осіб, протягом дня – 769.
Водночас одужати загалом вдалося 2 684 584 українцям, за добу – 20 211.
За час поширення вірусу в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.
Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 675), Одеській (1 504) та Полтавській (1 168) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 733 випадки;
- Волинська область – 731 випадок;
- Дніпропетровська область – 1 675 випадків;
- Донецька область – 1 032 випадки;
- Житомирська область – 456 випадків;
- Закарпатська область – 344 випадки;
- Запорізька область – 1 087 випадків;
- Івано-Франківська область – 642 випадки;
- Київська область – 1 069 випадків;
- Кіровоградська область – 131 випадок;
- Луганська область – 328 випадків;
- Львівська область – 721 випадок;
- Миколаївська область – 950 випадків;
- Одеська область – 1 504 випадки;
- Полтавська область – 1 168 випадків;
- Рівненська область – 738 випадків;
- Сумська область – 385 випадків;
- Тернопільська область – 367 випадків;
- Харківська область – 639 випадків;
- Херсонська область – 337 випадків;
- Хмельницька область – 803 випадки;
- Черкаська область – 721 випадок;
- Чернівецька область – 199 випадків;
- Чернігівська область – 299 випадків.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 12 445 581 людині, першою дозою – 12 445 579, двома – 9 068 241.
За добу 16 листопада в Україні 294 855 людей вакциновано проти вірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 16 листопада 2021 року, у країні загалом виявили 3 244 749 випадків хвороби, за добу було 16 308 нових хворих.