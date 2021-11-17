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Кількість вражає! В Україні за добу на Covid-19 захворіли 1 312 дітей

17 Листопада 2021, 08:13
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
пожилые люди
Джерело: Depositphotos

На 17 листопада 2021 року в Україні загалом виявили 3 263 417 випадків коронавірусу.

За добу – 18 668 нових хворих. Серед них – аж 1 312 дітей, що свідчить про збільшення рівня захворюваності у цієї категорії населення.

За час пандемії вірус забрав життя 78 754 осіб, протягом дня – 769.

Водночас одужати загалом вдалося 2 684 584 українцям, за добу – 20 211.

За час поширення вірусу в Україні провели 15 348 780 ПЛР-тестувань.

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Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 675), Одеській (1 504) та Полтавській (1 168) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 733 випадки;
  • Волинська область – 731 випадок;
  • Дніпропетровська область – 1 675 випадків;
  • Донецька область – 1 032 випадки;
  • Житомирська область – 456 випадків;
  • Закарпатська область – 344 випадки;
  • Запорізька область – 1 087 випадків;
  • Івано-Франківська область – 642 випадки;
  • Київська область – 1 069 випадків;
  • Кіровоградська область – 131 випадок;
  • Луганська область – 328 випадків;
  • Львівська область – 721 випадок;
  • Миколаївська область – 950 випадків;
  • Одеська область – 1 504 випадки;
  • Полтавська область – 1 168 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадків;
  • Сумська область – 385 випадків;
  • Тернопільська область – 367 випадків;
  • Харківська область – 639 випадків;
  • Херсонська область – 337 випадків;
  • Хмельницька область – 803 випадки;
  • Черкаська область – 721 випадок;
  • Чернівецька область – 199 випадків;
  • Чернігівська область – 299 випадків.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 12 445 581 людині, першою дозою – 12 445 579, двома – 9 068 241.

За добу 16 листопада в Україні 294 855 людей вакциновано проти вірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 16 листопада 2021 року, у країні загалом виявили 3 244 749 випадків хвороби, за добу було 16 308 нових хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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