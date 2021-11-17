Пандемия коронавируса не обошла стороной практически ни одну страну в мире. Однако зачастую говорят о тех государствах, где фиксируется много новых случаев и летальных исходов. Но в то же время на карте есть уголки, которые Covid-19 затронул минимально.

Конечно же, важными факторами являются количество населения и его густота. В небольших странах, где живет немного людей, показатели априори не будут высокими. Однако предлагаем страны, которые почти не знают, что такое коронавирус.

Страны без Covid-19:

Федеративные Штаты Микронезии (страна в Океании) – 1 случай и 0 смертей;

Тонга (государство в Полинезии) – 1 случай (кстати, этот человек сейчас болеет) и 0 смертей;

Острова Святой Елены (государство в Атлантическом океане) – 2 случая и оба больных выздоровели;

Самоа (полинезийская страна) – 3 случая и 0 смертей;

Маршалловы острова (страна в Океании) – 4 случая и 0 смертей.

А вот в Вануату (государство в южной части Тихого океана) уже знают не только о вирусе, но и о смертях от него — 6 случаев, один человек скончался.

Есть еще примерно десяток стран, где показатели заболеваемости и смертности минимальные.

К слову, есть такие и в Европе. Например, в Ватикане за время пандемии заболели 27 человек, никто из них не умер.

В целом за время пандемии коронавируса в мире выявили более 255,1 млн случаев болезни, более 5,1 млн человек умерли.

Источник: Worldometers