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Живут, как до пандемии. Какие страны мира почти не знают, что такое Covid-19

17 ноября 2021, 11:03
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
Живут, как до пандемии. Какие страны мира почти не знают, что такое Covid-19
Источник: Pixabay

Пандемия коронавируса не обошла стороной практически ни одну страну в мире. Однако зачастую говорят о тех государствах, где фиксируется много новых случаев и летальных исходов. Но в то же время на карте есть уголки, которые Covid-19 затронул минимально.

Конечно же, важными факторами являются количество населения и его густота. В небольших странах, где живет немного людей, показатели априори не будут высокими. Однако предлагаем страны, которые почти не знают, что такое коронавирус.

Страны без Covid-19:

  • Федеративные Штаты Микронезии (страна в Океании) – 1 случай и 0 смертей;
  • Тонга (государство в Полинезии) – 1 случай (кстати, этот человек сейчас болеет) и 0 смертей;
  • Острова Святой Елены (государство в Атлантическом океане) – 2 случая и оба больных выздоровели;
  • Самоа (полинезийская страна) – 3 случая и 0 смертей;
  • Маршалловы острова (страна в Океании) – 4 случая и 0 смертей.
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А вот в Вануату (государство в южной части Тихого океана) уже знают не только о вирусе, но и о смертях от него — 6 случаев, один человек скончался.

Есть еще примерно десяток стран, где показатели заболеваемости и смертности минимальные.

К слову, есть такие и в Европе. Например, в Ватикане за время пандемии заболели 27 человек, никто из них не умер.

В целом за время пандемии коронавируса в мире выявили более 255,1 млн случаев болезни, более 5,1 млн человек умерли.

Источник: Worldometers

Теги
Коронавирус Covid-19 , статистика
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