За сутки 15 ноября в Украине выявили наибольшее количество смертей от коронавируса за время пандемии. С показателем 838 летальных исходов Украина стала третьей в мире.

В то же время возглавили рейтинг летальности США (+1 282 смерти) и Россия (+1 240 смертей).

В десятку стран с тревожными показателями смертности вошли также Румыния, Индия, Германия, Польша, Турция, Великобритания и Венгрия.

Как видим, большинство стран — европейские, что подтверждает слова экспертов, что в Европе сейчас наиболее напряженная ситуация с коронавирусом.

В целом за те сутки в мире 7 530 человек умерли от осложнений со здоровьем, спровоцированных инфицированием.

В течение пандемии вирус унес жизни уже более 5,1 млн человек.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом может улучшиться из-за вакцинации. Кроме того, уже значительное количество людей переболели, и у них выработался собственный иммунитет.

Однако не стоит забывать о риске новых штаммов, которые могут значительно ухудшать эпидситуацию.

Источник: Worldometers