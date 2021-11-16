Осенняя волна коронавируса, в которой сейчас находится Украина, может быть последней.

Такой оптимистический прогноз озвучила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных заболеваний Оксана Выговская.

– Есть надежда, что эта волна коронавируса будет последней. Вопрос, как долго она затянется. После нее будет облегчение, и заболеваемость снизится. И я думаю, что коронавирус начнет вести себя, как вирус гриппа. Но следует помнить, что во время гриппа также бывает повышение уровня заболеваемости, — отметила Оксана Выговская.

По ее словам, сейчас болеют люди, которые ранее не были в группе риска. После выздоровления у них также сформируется иммунитет.

– Миру осталось еще не так много. Во время последней волны начала болеть та возрастная группа, которая меньше всего болела (молодежь и дети. — Ред.). Кроме того, начали болеть люди, которые скрывались или тщательно соблюдали противоэпидемический режим, — объясняет она.

В то же время сейчас эксперты делают разные прогнозы относительно того, как долго продлится пандемия коронавируса.

Однако наличие вакцин и первая информация о лекарствах делают их все более оптимистичными.