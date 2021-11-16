Осіння хвиля коронавірусу, у якій зараз перебуває Україна, може бути останньою.

Такий оптимістичний прогноз озвучила доктор медичних наук, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксана Виговська.

– Є надія, що ця хвиля коронавірусу буде останньою. Питання, як довго вона затягнеться. Після неї буде полегшення, та захворюваність знизиться. І я думаю, що коронавірус почне поводитися, як вірус грипу. Але варто пам’ятати, що під час грипу також буває підвищення рівня захворюваності, – зазначила Оксана Виговська.

За її словами, наразі хворіють люди, які раніше не перебували у групі ризику. Після одужання у них також сформується імунітет.

– Світу залишилося ще не так багато. Під час останньої хвилі почала хворіти та вікова група, яка менше всього хворіла (молодь та діти, – Ред.). Крім того, почали хворіти люди, які ховалися або ретельно дотримувалися протиепідемічного режиму, – пояснює вона.

Водночас наразі експерти роблять різні прогнози щодо того, як довго триватиме пандемія коронавірусу.

Проте наявність вакцин та перша інформація про ліки роблять їх дедалі оптимістичнішими.